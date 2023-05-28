Эрдоган спел песню перед избирателями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая спел песню перед избирателями после второго тура президентских выборов.

Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

Ранее 28 мая Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Как сообщает турецкое государственное телевидение, Эрдоган набирает 52,12% голосов после обработки 98,22% бюллетеней. Результат его соперника кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,88%.

С победой Эрдогана уже поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.