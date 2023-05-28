Алиев по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Алиева.

«Президент Алиев позвонил президенту Эрдогану. Глава государства поздравил с победой на президентских выборах. Президент Алиев оценил эту победу как доверие турецкого народа политике, проводимой Эрдоганом, и сказал, что уверен, что в ближайшие годы под его руководством всестороннее развитие Турции продолжится», — сообщила пресс-служба на своем сайте.

Эрдоган в ответ поздравил Алиева с Днем независимости, который празднуется 28 мая. Алиев также пригласил турецкого лидера посетить с официальным визитом Азербайджан, на что Эрдоган ответил согласием.

Ранее в этот день Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он пожелал удачи во время его нового срока во главе страны.

Ранее 28 мая Эрдоган назвал второй тур голосования «праздником» демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Как сообщает турецкое государственное телевидение, Эрдоган набирает 52,12% голосов после обработки 98,22% бюллетеней. Результат его соперника кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,88%.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.