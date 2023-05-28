Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

«Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин заявил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», — отметил российский президент.

Ранее 28 мая Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Как сообщает турецкое государственное телевидение, Эрдоган набирает 52,12% голосов после обработки 98,22% бюллетеней. Результат его соперника кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,88%.

С победой Эрдогана также поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от Генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.