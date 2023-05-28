Реклама
Прямой эфир
Мир
Кличко заявил о связи ночной вибрации в Киеве с поставками оружия
Мир
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек провал контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова заявила о многолетних провокациях Польши по заданию США
Мир
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Мир
Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов
Мир
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Спорт
«Ростов» прервал серию из трех поражений в РПЛ победой над «Ахматом»
Мир
В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово
Общество
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника
Армия
Система ПВО восемь раз сработала в Мариуполе
Мир
Эрдоган назвал второй тур выборов президента Турции праздником демократии
Происшествия
Пожар площадью 500 кв. м произошел рядом с Туапсе

Кылычдароглу назвал выборы несправедливым этапом в истории Турции

Соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал итоги выборов несправедливыми и пообещал бороться
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил 28 мая, что продолжит бороться за демократию, состоявшиеся выборы кандидат от оппозиции посчитал одними из самых несправедливых в истории страны.

«Эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории. Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — сказал политик в беседе с журналистами в партийной штаб-квартире в Анкаре после второго тура президентских выборов.

Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок
И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана

Ранее, 28 мая, сайт государственного турецкого телеканала TRT написал, что Эрдоган набрал 52,14% голосов после обработки 97,9% бюллетеней. Результат его соперника кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,86%.

Российский лидер Владимир Путин уже поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. С победой Эрдогана также уже поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Второй тур президентских выборов прошел 28 мая. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023