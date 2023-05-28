Кылычдароглу назвал выборы несправедливым этапом в истории Турции
Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил 28 мая, что продолжит бороться за демократию, состоявшиеся выборы кандидат от оппозиции посчитал одними из самых несправедливых в истории страны.
«Эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории. Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — сказал политик в беседе с журналистами в партийной штаб-квартире в Анкаре после второго тура президентских выборов.
Ранее, 28 мая, сайт государственного турецкого телеканала TRT написал, что Эрдоган набрал 52,14% голосов после обработки 97,9% бюллетеней. Результат его соперника кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,86%.
Российский лидер Владимир Путин уже поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. С победой Эрдогана также уже поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Второй тур президентских выборов прошел 28 мая. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.
После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.