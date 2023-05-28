Эрдоган набрал 52,14% голосов после обработки 97,9% бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,14% во втором туре выборов президента республики. Об этом 28 мая сообщает сайт государственного турецкого телеканала TRT.
Его сопернику — кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу отдали 47,86% голосов.
К этом моменту подсчитано 97,9% бюллетеней.
При этом Эрдогана уже начали поздравлять с победой на выборах. Мировые лидеры, в том числе российский, Владимир Путин, поздравили своего турецкого коллегу с переизбранием на пост президента Турции.
Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.
28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.
Согласно последним данным от Генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.