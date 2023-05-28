Политолог Солонников назвал причины победы Эрдогана на выборах в Турции

Победа во втором туре президентских выборов Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, в первом туре была крайне высокая явка — 88%. Эрдогану и Кылычдароглу нужно было сохранить такую же активность своих сторонников.



«У кого сторонники дрогнули, что, или мы уже проиграли, поэтому никуда не пойдем, или решили, что мы уже выиграли, и опять же никуда не пойдем, тот остался без соответствующих голосов. Как говорят наблюдатели в самой Турции, гораздо активнее эти две недели провели сторонники Эрдогана. У него была активность на улицах, у него была активность в медиа, у него такой драйв был, у его сторонников, а оппозиция как-то очень вяленько эти две недели провела», — рассказал политолог.



Солонников отметил, что в течение всего времени подсчета голосов турецкие оппозиционные СМИ демонстрировали победу Кемаля Кылычдароглу. Он считает, что теперь для сторонников Кылычдароглу существует два варианта развития событий.



По его словам, в первом случае они согласятся с победой, и признаются, что врали несколько часов, пока велся подсчет голосов. Во втором варианте они могут призвать людей на улицы, и скажут, что у них украли победу, таким образом, опробовать технологию классической цветной революции.



Политолог отметил, что во втором случае всё не так просто. Он напомнил, что в 2016 году Эрдоган выдержал военный переворот в стране и остался у власти.

Ранее в этот день российский лидер Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Путин заявил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.



Эрдогана также поздравили с победой президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.



Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,14% во втором туре выборов президента республики. Его сопернику — кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу отдали 47,86% голосов. Подсчитано 97,9% бюллетеней.



Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от Генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.