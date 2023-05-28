Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов. Об этом 28 мая он написал в Twitter.

«Мы продолжим двигаться вперед вместе с президентом Эрдоганом, которому я передаю свои поздравления в связи с его переизбранием», — написал глава государства.

Он также добавил, что существуют большие проблемы, которые необходимо решить двум государствам вместе — «возвращение мира в Европу, будущее нашего Евразийского союза, Средиземное море».

С победой Эрдогана также поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ранее, 28 мая, Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Как сообщил глава ЦИК Турции Ахмет Енер, Эрдоган получил 52,14% голосов после обработки 99,43% бюллетеней.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.