Эрдоган назвал второй тур выборов президента Турции праздником демократии

Второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был «праздник демократии». Такое мнение высказал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 28 мая.

Он заявил, что народ страны на ближайшие пять лет передал ответственность за управление страной ему и его администрации. Эрдоган поблагодарил граждан за это.

«Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил. Благодарю также наш народ за то, что на ближайшие пять лет передал нам ответственность за управление страной», — сказал Эрдоган на митинге в стамбульском районе Кысытлы перед вылетом в Анкару.

Вместе со своими сторонниками он спел победную песню.

Как сообщает турецкое государственное телевидение, Эрдоган набирает 52,12% голосов после обработки 98,22% бюллетеней. Результат его соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,88%.

На улицах Стамбула сейчас периодически зажигают фаеры и скандируют лозунги в поддержку Эрдогана.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от Генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.