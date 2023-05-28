Реклама
Прямой эфир
Мир
Кличко заявил о связи ночной вибрации в Киеве с поставками оружия
Мир
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек провал контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова заявила о многолетних провокациях Польши по заданию США
Мир
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Мир
ЦИК Турции заявил об отданных Эрдогану 54% голосов на выборах президента страны
Мир
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Мир
ФРГ установит паритет с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье
Мир
В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово
Общество
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника
Мир
Эрдоган назвал второй тур выборов президента Турции праздником демократии
Мир
Лукашенко призвал всех волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии

Эрдоган назвал второй тур выборов президента Турции праздником демократии

0
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был «праздник демократии». Такое мнение высказал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 28 мая.

Он заявил, что народ страны на ближайшие пять лет передал ответственность за управление страной ему и его администрации. Эрдоган поблагодарил граждан за это.

Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок
И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана

«Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил. Благодарю также наш народ за то, что на ближайшие пять лет передал нам ответственность за управление страной», — сказал Эрдоган на митинге в стамбульском районе Кысытлы перед вылетом в Анкару.

Вместе со своими сторонниками он спел победную песню.

Как сообщает турецкое государственное телевидение, Эрдоган набирает 52,12% голосов после обработки 98,22% бюллетеней. Результат его соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,88%.

На улицах Стамбула сейчас периодически зажигают фаеры и скандируют лозунги в поддержку Эрдогана.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от Генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023