Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Эрдогана с переизбранием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом 28 мая он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он выразил надежду на полную нормализацию отношений между Арменией и Турцией.

«Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами», — написал Пашинян.

Ранее, 28 мая, Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Как сообщает турецкое государственное телевидение, Эрдоган набирает 52,14% голосов после обработки 99,73% бюллетеней. Результат его соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 47,86%.

С победой Эрдогана также поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.