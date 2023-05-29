Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 мая подтвердил намерение создать газовый хаб на территории страны.

«Мы будем и дальше укреплять позиции Турции, выводя инвестиции в транспорт и энергетику, которые являются базовой инфраструктурой развития, на мировой уровень. Собственно говоря, господин Путин повторил в своем поздравительном послании о [создании] в Турции в регионе Фракии (северо-запад Турции. — Ред.) хаба. Мы с ними (Россией. — Ред.) сделаем это. И во Фракии будет хаб», — сказал он во время выступления после победы на выборах.

Накануне российский лидер Владимир Путин в поздравлении своего турецкого коллеги с переизбранием заявил, что Москва придает большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба. Президент России отметил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

18 мая эксперты информационно-аналитического портала «ИнфоТЭК» выразили мнение, что газовый хаб в Турции будет способен пропускать в Европу 35,75 млрд куб. м газа лишь к 2027 году. В настоящий момент условная модель газового хаба выглядит так: по двум магистралям «Турецкого потока», проложенным по дню Черного моря, на территорию страны поступает газ из России (по одной нитке — для внутреннего рынка, по второй — для европейского).

В то же время они прогнозируют снижение поставок российского газа в Турцию в связи с выходом АЭС «Аккую» (строится «Росатомом») на проектную мощность ориентировочно в 2028 году, поскольку суммарная проектная выработка электроэнергии на станции составит 35 млрд кВт·ч в год, что эквивалентно 10% потребностей страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта сказал, что создание газового хаба в Турции — сложный проект, который не может быть реализован без сдвижек по времени и проблем технического характера. Москва будет следить за ситуацией и продолжит сотрудничать с турецкими партнерами.

Еще 12 октября 2022 года президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создания турецкого энергетического хаба. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез тогда же отметил, что такое предложение может быть реализовано.

После чего, в ноябре того же года Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. В декабре Эрдоган заявил, что Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ.