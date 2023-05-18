Эксперты оценили перспективы газового хаба в Турции

Газовый хаб в Турции будет способен пропускать в Европу 35,75 млрд куб. м газа лишь к 2027 году, считают эксперты информационно-аналитического портала «ИнфоТЭК».

В настоящий момент условная модель газового хаба выглядит так: по двум магистралям «Турецкого потока», проложенным по дню Черного моря, на территорию страны поступает газ из России (по одной нитке — для внутреннего рынка, по второй — для европейского). Проектная мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м в год.

Кроме того, российский газ в Турцию экспортируется по «Голубому потоку», который тоже идет по дну Черного моря, мощность — 16 млрд куб. м в год. Таким образом, общий потенциал поставок трубопроводного газа из России в Турцию (для внутреннего рынка и ориентированного на Европу хаба) оценивается в 47,5 млрд куб. м в год

Из этих мощностей, отмечает «ИнфоТЭК», в 2022 году были задействованы только 33,2 млрд куб. м (70%), значит рост текущих поставок газа из России в условный турецкий хаб зависит исключительно от турецкой стороны и европейских потребителей, а не от наличия или отсутствия третьего газового маршрута.

Из Ирана в Турцию газ поступает по трубопроводу Тенгиз–Анкара проектной пропускной способностью 10 млрд куб. м в год. Из Азербайджана в Турцию ведет так называемый Южный газовый коридор мощностью 25 млрд куб. м в год. На территории Турции в роли следующего звена ЮГК выступает Трансанатолийский трубопровод (TANAP) мощностью 16 млрд куб. м в год.

«Таким образом, по состоянию на 2023 год на территорию Турции входят три действующие российские газопроводные магистрали, одна иранская и одна азербайджанская суммарной мощностью 82,5 млрд куб. м в год. При потреблении в 2022 году 39,7 млрд куб. м трубопроводного газа потенциал поставок в Европу с вероятного турецкого хаба (при условии 100-процентной загрузки входящих труб) составит 42,8 млрд куб. м в год, а при реализации всех заявленных планов Анкары — 75 млрд куб. м в год», — говорится в статье «ИнфоТЭК».

«На выход» с территории Турции работают два газопровода: нитка «Турецкого потока», которая была продолжена магистралью «Балканского потока» (в прошлом году по ней было прокачано 11,6 млрд куб. м, ресурс для роста поставок — порядка 4 млрд куб. м) и Трансадриатический трубопровод — это третье звено Южного газового коридора; проектная мощность первой очереди — 10 млрд куб. м в год (есть планы по созданию второй очереди и доведению пропускной способности газопровода до 20 млрд куб. м в год). Азербайджан собирается в 2023 году экспортировать по ТАР 12 млрд куб. м, а к 2027 году — выйти на 20 млрд куб. м в год. Таким образом, только к 2027 году вероятный турецкий хаб будет способен пропускать в Европу (считая по мощности выходящих экспортных труб) 35,75 млрд куб. м газа.

Эксперты обратили внимание на то, что цена на газ, прокачиваемый по ЮГК в Европу, определяется контрактами, заключенными с консорциумом, осваивающим каспийское месторождение Азербайджана Шах-Дениз. При этом ведущая роль в работах на Каспии и в выработке условий финансовых соглашений с европейскими потребителями принадлежит британской ВР. «Все мечты Анкары о собственном газовом хабе могут быть связаны только с Россией (и третьим гипотетическим маршрутом). Именно Россия способна и газ для хаба поставить, и дать Турции «порулить» финансами», — считают специалисты.

В то же время они прогнозируют снижение поставок российского газа в Турцию в связи с выходом АЭС «Аккую» (строится «Росатомом») на проектную мощность ориентировочно в 2028 году, поскольку суммарная проектная выработка электроэнергии на станции составит 35 млрд кВт·ч в год, что эквивалентно 10% потребностей страны.