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В МИДе заявили о нацеленности РФ реализовать все экономические проекты с Турцией

Грушко: Москва нацелена реализовать все экономические проекты с Анкарой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва продолжит сотрудничество с Анкарой и нацелена реализовать все экономические проекты с Турцией. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам президентских выборов в Турецкой Республике.

Он отметил, что Россия и Турция продолжат политический диалог.

«Нацелены на то, чтобы реализовать все экономические проекты, которые носят стратегический характер. Они взаимовыгодные, являются важным элементом региональной безопасности», — сказал он ТАСС.

Дипломат добавил, что будет также продолжаться политический диалог.

Он отметил, что все договоренности между Москвой и Анкарой, в том числе по реализации проекта газового хаба, носят системный стратегический характер. Работа идет по плану, подчеркнул Грушко.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Ранее, 28 мая, глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.

29 мая во время выступления после победы на выборах Эрдоган подтвердил намерение создать газовый хаб на территории страны.

До этого, 27 мая, директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон накануне второго тура выборов президента Турции заявил, что Россия надеется на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. Развитие отношений между Москвой и Анкарой развивается особенно динамично последние несколько лет, объем товарооборота за прошлый 2022 год превысил цифру в $62 млрд, указал Пилипсон.

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