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Востоковед оценил перспективу развития отношений РФ и Турции после победы Эрдогана

Востоковед Лукьянов: отношения РФ и Турции избежали возможного негативного сценария
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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После переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции отношения Анкары и Москвы избежали возможного негативного сценария. Об этом 29 мая «Известиям» сообщил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.

«Можно сказать, что российско-турецкие отношения прошли важную в психологическом и стратегическом отношениях развилку, избежав возможного негативного сценария развития. Это связано с тем, что в рамках предвыборной кампании Кылычдароглу акцентировал внимание на необходимости для Турции возвращения к формату всеобъемлющего партнерства с западными странами в ущерб отношениям с РФ. Также указывал на необходимость корректировки курса тех направлений, где у РФ и Турции сложились взаимопонимание и устойчивые модели сотрудничества», — сказал эксперт.

По мнению Лукьянова, Эрдогану придется учитывать возросший запрос на социально-экономическую повестку, решение внутренних проблем, а для этого Анкаре нужно сотрудничество с Москвой.

«Для решения этих проблем в стратегическом отношении Эрдогану потребуется сохранять взаимовыгодные и добросовестные отношения с РФ, в частности, в вопросах газа, энергетики, технологий. И роль, которую сегодня играет Турция в развороте экономических потоков из России и в Россию с Запада на юг и на восток, также приносит Турции значительную прибыль. С учетом сохраняющихся экономических проблем эти направления, приносящие стабильно высокую прибыль, должны и могут остаться в приоритете турецкой внешней политики на ближайшие годы», — заключил он.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Эрдоганом могут состояться в ближайшее время.

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