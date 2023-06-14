Аналитик спрогнозировал курс рубля в июне

Рубль продолжает ослабевать по отношению к иностранным валютам из-за падения цен на нефть и давления на него из-за геополитических рисков, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов «Известиям» 14 июня. Эксперт не исключил роста курса доллара до 89 рублей.

В ходе основной торговой сессии в этот день курс доллара повышался до 85 рублей (впервые с апреля 2022 года), евро — до 91,72 рубля, юаня — до 11,85 рубля. По данным сайта Московской биржи, еще на прошлой неделе, 9 июня, на закрытие торгов доллар достиг 82,6 рубля, евро — 88,97 рубля, юань — 11,56 рубля.

«Отсутствие факторов, способных укрепить рубль, прогнозирует сохранение тенденции к его ослаблению. По доллару открыта дорога к 86 рублям (промежуточный уровень). Если ничего не изменится, значит, мы движемся к следующему уровню — 89 рублей. В случае если после заседания ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) динамика роста курса рубля усилится, возможно повышение евро до отметки в 96 рублей (промежуточный уровень — 92,6 рубля), в случае с юанем можно говорить об отметках от 12,1 до 12,45 рубля», — считает Антонов.

Аналитик напомнил, что в среду, 14 июня, будут объявлены ставки и отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые могут повлиять на дальнейшее движение котировок нефти и, соответственно, на курс рубля.

«Согласно информации CME Group, с вероятностью 96% ожидается сохранение ставки по итогам двухдневного заседания регулятора», — добавил эксперт.

Накануне инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин привел «Известиям» прогноз, согласно которому в базовом сценарии на текущей неделе ожидается пик ослабления российской валюты и ее разворот с умеренным движением к 81–82 рублям за доллар и 87–88 рублям за евро.