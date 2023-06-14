Курс доллара на Мосбирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 14 июня, курс доллара впервые превысил 85 рублей с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.



По состоянию на 10:00 доллар скорректировался до 84,78 рубля. В это же время курс евро составил 91,44 рубля.

В сравнении с началом недели обе валюты прибавили более 2,5 рубля.

В начале июня руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков поделился прогнозом, что в течение месяца российская валюта может находиться в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.