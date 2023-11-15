Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году

Пенсии неработающим пожилым гражданам в России индексируют ежегодно. Минимальная пенсия — это выплата, которую начисляют тем, у кого трудового стажа недостаточно. Сумма формируется в том числе за счет социальных доплат от государства: их начисляют, если минимальная пенсия оказывается ниже регионального прожиточного минимума. С 1 января 2024 года пенсии в России проиндексируют на 7,5%. Сколько будет составлять минимальная пенсия в различных регионах и кого коснутся изменения с 2024 года — в материале «Известий».

Минимальная пенсия по старости с 1 января 2024 года

Минимальная пенсия находится в зависимости от прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в конкретном регионе. Правительство Российской Федерации и региональные власти пересматривают суммы прожиточного минимума ежегодно. Как правило, новые значения устанавливаются с 1 января. Так, пенсия по возрасту с началом нового года повысится на 7,5%, что соответствует уровню инфляции. Согласно пояснительно записке, это позволит увеличить обеспечение 32,6 млн неработающих пенсионеров, в том числе военных пенсионеров, которые получают выплаты по старости. Для работающих пенсионеров индексация будет осуществляться по отдельным критериям.

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Вместе с этим с 1 января 2024 года проиндексируют прожиточный минимум. В целом по России он составит 15 453 рублей. Для трудоспособного населения выплата составит 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей. Вместе с этим повысится и размер минимальной пенсии в регионах.

Минимальная пенсия в Москве 2024

С 2024 года минимальная пенсия в Москве со всеми надбавками составит 24 500 рублей, а прожиточный минимум для пенсионеров — 16 964 рубля. Пенсия у москвичей вырастет в том числе за счет городской доплаты. Чтобы рассчитывать на компенсационную выплату, необходимо соответствовать некоторым условиям — например, жить в столице не менее 10 лет.

Кроме того, с 1 января 2024 года будут на 5% проиндексированы пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидами. Расходы на денежные пособия в бюджете города составят 89,5 млрд рублей, на старшее поколение выделено 202,3 млрд рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающих граждан — 177,7 млрд рублей.

Сколько будет минимальная пенсия в Московской области 2024

С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Подмосковье с учетом региональных доплат не может составлять менее 18 тысяч рублей. При этом прожиточный минимум для пенсионеров проиндексируют до 15 735 рублей. Общий размер выплаты будет зависеть от различных факторов, которые включают стаж работы, пенсионные отчисления и второстепенный доход. Минимальный стаж для назначения пенсии в Московской области — 15 лет, при этом нужно более 10 лет жить в Подмосковье. также среди условий повышенной выплаты возраст старше 65 лет, отсутствие работы и проживание в одиночку или вместе с другим пенсионером.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Минимальная пенсия в России 2024: таблица по регионам

Минимальная пенсия России находится в прямой зависимости от прожиточного минимума в конкретном регионе. Согласно утвержденным регионами данным, минимальная пенсия в 2024 году в Санкт-Петербурге составит 14 037 рублей, в Ленобласти — 13 775 рублей. Самыми высокими выплаты будут на Чукотке (34 239 рублей), в Ненецком АО (23 985 рублей)и Магаданской области (22 826 рублей).

В Свердловской, Смоленской, Ивановский и Тверской областях размер выплаты будет примерно одинаковым и превысит 12 тыс. рублей. В Удмуртии, Татарстане и некоторых других регионах Приволжского федерального округа пенсия не превысит 12 тыс. рублей. В этом случае жителям начислят доплату из федерального бюджета, и на руки они получат не меньше прожиточного минимума для пенсионеров.

Какой будет минимальная пенсия в России для неработающих пенсионеров

В законопроекте о федеральном бюджете на 2024 год указано, что прожиточный минимум для пенсионеров в целом по России с 1 января 2024 года будет составлять 13290 рублей. Это на 7,5% больше предыдущего значения.

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При этом депутаты Госдумы на пленарном заседании 14 ноября приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в 2024 году будет увеличен размер пенсий неработающим пенсионерам, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.

Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности предлагается повысить до 8 134,9 рубля. Сейчас размер такой выплаты составляет 7567,3 рубля, а в 2024 году должен был составить 7915,4 рубля. Кроме того, предлагается повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. В 2023 году его величина составляет 123,8 рубля, а в 2024 году должна была достигнуть 129,5 рубля. Однако теперь, согласно поправкам, в 2024 году он составит 133,1 рубля.

Кто может получать минимальную пенсию с 1 января 2024 года

Минимальную пенсию по старости во всех регионах России могут получить неработающие пенсионеры и те, кто продолжил трудовую деятельность. Главным условием является достижение пенсионного возраста. В соответствии с пенсионной реформой, в 2023 году выход на пенсию по возрасту не предусмотрен. С 2025 года вступят в силу все изменения пенсионной реформы, и окончательный возраст выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Трудовой стаж для женщин должен составлять не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет.

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Кроме того, для получения минимальных ежемесячных выплат по старости необходимо подать заявление в Социальный фонд РФ.

Какие доплаты будут увеличены пенсионерам в 2024 году

Помимо пенсий по старости, с 1 января 2024 года ожидается индексация других доплат и выплат. Повышение также составит 7,5% .

Перечень изменений включает доплату за иждивенцев, в том числе на несовершеннолетних детей и на детей-студентов в возрасте до 23 лет. На дополнительные выплаты могут рассчитывать люди, имеющие стаж в сфере сельского хозяйства и работы в условиях Крайнего Севера. Получить дополнительную прибавку к пенсии могут пенсионеры, достигшие возраста 80 лет.