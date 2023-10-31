Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября

С 1 ноября 2023 года несколько категорий россиян получат повышенные пенсионные выплаты. Кого именно ждет надбавка — в материале «Известий».

Индексация пенсии неработающим пенсионерам по старости и инвалидности

Особо выгодные надбавки получат пенсионеры, достигшие недавно 80-летнего возраста или установившие инвалидность. Ежемесячно 80-летним будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере, что составит 15 134,66 рубля. Размер доплаты инвалидам первой группы составит 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2023 году это 7567,33 рубля.

Повышение пенсии с 1 ноября 2023 года: список профессий

В ноябре индексация пенсий не предполагается, однако некоторые категории граждан получат прибавку к выплатам. Так, пересчитают доплату для пенсионеров, которые трудились членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Это связано со взносами организаций, где трудятся данные специалисты.

Взносы идут в Социальный фонд России, где пенсия назначается при наличии определенной выслуги в должности члена летного экипажа: не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин или 20 лет у мужчин и 15 у женщин, если человек ушел с работы по состоянию здоровья.

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Работавшие в организациях угольной промышленности по некоторым специальностям тоже получат доплату к пенсии. Это касается тех, кто трудился полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Среди них — проходчики, забойщики на отбойных молотках, горнорабочие очистного забоя, машинисты горных выемочных машин. Размер доплаты к пенсии индивидуален и зависит, в частности, от среднемесячного заработка, стажа и суммы, поступившей в СФР от организации. Для шахтеров дополнительная надбавка может составлять от 3,5 до 5,5 тыс. рублей.

Прибавка к пенсии за северный стаж

Наряду с другими выплатами с 1 ноября увеличится и надбавка за северный стаж. Для жителей Крайнего Севера она составляет 50% от фиксированной выплаты и достигает 3783 рублей в месяц. Для работников местностей, приравненных к Крайнему Северу, доплата составляет 30% и достигает 2270 рублей. То есть с учетом северной надбавки ежемесячно фиксированная выплата таким пенсионерам составит 11 350 и 9837 рублей.

Условием получения выплаты является 15 лет стажа на Крайнем Севере (или 20 лет — в местностях, приравненных к Крайнему Северу) и 25 лет общего стажа у мужчин или 20 лет у женщин. Помимо рабочего времени, в северный стаж входят больничные, декретные отпуска (не более шести лет в совокупности), а также служба в армии и другая социально значимая деятельность.

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При переезде в другой регион размер доплаты не изменится. Кроме того, возможно увеличение пенсии с учетом районного коэффициента, где доплата будет зависеть от региона. Выбор остается за пенсионером.

Перерасчет пенсии после увольнения

В России с 2016 года введен мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Право на получение увеличенной выплаты — со всеми пропущенными индексациями — пенсионер получает только после увольнения.

Перерасчет осуществляется автоматически с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, однако сам процесс перерасчета занимает чуть более трех месяцев. То есть на руки пенсионер получит выплату в полном размере спустя три месяца после увольнения. В сумму будет включена доплата разницы между прежним и новым размером пенсии за месяцы ожидания.

Кому повысят пенсии в 2024 году и на сколько процентов будет индексация

Согласно проекту федерального бюджета, в 2024 году пенсии планируется проиндексировать в соответствии с уровнем инфляции — на 7,5%. В общей сложности индексация затронет 32,6 млн пенсионеров. То есть средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров с 1 января вырастет на 1628 рублей и составит 23,4 тыс. рублей. Помимо неработающих пенсионеров, индексация выплат в январе 2024-го ждет получателей страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

В феврале 2024 года планируется поднять выплаты инвалидам всех групп, а также детям-инвалидам и инвалидам-чернобыльцам. Вырастут с 1 февраля пенсионные выплаты участникам и инвалидам войны, а также ветеранам боевых действий и носителям звания Героя СССР или Героя России.

С 1 апреля планируется проиндексировать социальные пенсии, а с 1 октября — выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним гражданам (в том числе спасателям, пожарным, таможенникам и сотрудникам органов контроля за оборотом наркотиков).

В августе 2024 года будут скорректированы пенсии работающих пенсионеров: выплаты им увеличат за счет взносов, которые делали работодатели в течение 2023 года.

Что касается полноценной индексации выплат работающим пенсионерам, то на 2024 год она не предусмотрена, однако профильный комитет Госдумы обсуждает с правительством этот вопрос в отношении некоторых категорий работающих пенсионеров. Так, планируется обсудить индексацию пенсий для работников образовательных и медицинских организаций, а также для ряда социальных работников.