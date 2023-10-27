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В Госдуме рассказали об идее индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутат ГД Бессараб заявила об обсуждении повышения пенсий работающим пенсионерам
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Профильный комитет Госдумы обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в пятницу, 27 октября.

По словам депутата, в настоящее время в стране около 33 млн неработающих пенсионеров, и власти стараются оказать основную поддержку именно им.

«Но мы абсолютно согласны с тем, что российской экономике как никогда нужны пенсионеры, потому что старшее поколение — это наставники, те, кто сегодня сможет реализовать задачи, поставленные государством перед трудящимися населением. Они нам очень нужны в экономике, а значит, и индексацию нужно проводить», — отметила она в беседе с Lenta.Ru.

Час выплаты: получателей накопительной пенсии в 2024-м станет вдвое больше
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Ранее, 24 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%, передает RT. Проект закона предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для тех, кто получает пенсию по старости, — до 23 449 рублей.

О росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году в начале октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Известиями» назвал хорошим знаком планируемый рост пенсий российских граждан. Эксперт отметил, что любое повышение пенсий, причем для всех категорий граждан, — важное и знаковое событие, проявляющее человечность государства в адрес людей. То, что Минфин фактически в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач, — это хороший знак для общества, считает Лобода.

29 сентября сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты, в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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