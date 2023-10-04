Экономист оценил планируемый рост пенсий россиян на 7,5% в 2024 году
Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода 4 октября в разговоре с «Известиями» назвал хорошим знаком планируемый рост пенсий российских граждан в следующем году.
Ранее в этот день министр финансов России Антон Силуанов заявил о росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году.
«Уже более трех лет государство вполне успешно усиливает социальный вектор развития. Индексация пенсий с опережением инфляции стала привычным явлением в жизненном укладе пожилых россиян», — сказал Лобода.
Эксперт отметил, что любое повышение пенсий, причем для всех категорий граждан,— важное и знаковое событие, проявляющее человечность государства в адрес людей. То, что Минфин фактически в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач, — это хороший знак для общества, считает Лобода.
«Политика слабого рубля заставляет находить новые решения для поддержки неработающих заслуженных гражданах. При бережном отношении к рублю и инфляции ниже 5% решать бюджетные задачи в части исполнения социальных обязательств было бы намного проще», — заключил он.
29 сентября сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты, в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.