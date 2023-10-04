Отдохнешь и ты: двухчастная пенсия обеспечит россиянам достойную старость

В России почти треть населения — пенсионеры. Пенсионный фонд пока справляется, но система ежегодно трансформируется: работающие россияне содержат армию граждан на заслуженном отдыхе. Эксперты рынка, да и здравый смысл подсказывают: нужно копить самим. Но как это сделать, если 7 из 10 россиян вообще не имеют финансовой подушки? Противоречия системы и мнения экспертов — в материале «Известий».

По данным на начало 2023 года, в России 41,8 млн пенсионеров, то есть почти 29,1% населения страны. Именно поэтому продолжаются отладка и совершенствование пенсионной системы. Цель понятна — помочь и нынешним пенсионерам, и будущим. Многие экономисты призывают потенциальных пенсионеров копить самостоятельно, а не только надеяться на государство. Так, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что для безбедной жизни необходимо две пенсии — страховая и накопительная. Экономист рассчитал, что тогда при выходе на пенсию хорошо бы иметь по 50 – 60 тыс. рублей в месяц на расходы дополнительно к основной государственной пенсии.

Какие планы у россиян

Согласно недавнему совместному исследованию «Работа.ру» и «СберНПФ», 45% работающих россиян задумываются о накоплении денег, чтобы ни в чем не нуждаться на пенсии.

При этом 20% россиян собираются продолжать работать и по достижении пенсионного возраста. В планах 18% опрошенных — обеспечить себе постоянный доход за счет ведения бизнеса. Обзавестись собственным домом или квартирой — в планах у половины респондентов. Заняться новым хобби, выучить язык или получить высшее образование также встречаются в планах россиян на старость.

На большую часть потребностей и целей требуются деньги. Однако задумываются о накоплениях россияне лишь в 40–50-летнем возрасте. Несмотря на рост пенсий за счет индексаций, средний размер выплат — всего 20,7 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

При этом результаты опроса НАФИ показывают, что 68% россиян вообще не имеют никакой финансовой подушки. В случае потери работы или основного источника дохода 19% опрошенных не протянут и недели без заемных средств, четверть проживет менее месяца, 24% хватит на жизнь до трех месяцев. И только 26% респондентов полагают, что имеющейся «подушки» хватит, чтобы пережить три месяца без дохода. Говорить о накоплениях, которые помогут прожить старость достойно и тратить годами, не приходится.

Среди россиян, которые откладывают «подушку безопасности» на случай потери работы или «на старость», встречаются все социальные группы — от студентов до топ-менеджеров компаний, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Дело не в том, сколько они зарабатывают, а в том, как распоряжаются тем, что есть. Так, отложить 5–10% дохода не сильно бьет по уровню жизни, но приучает бережно относиться к деньгам. Иначе говоря, чем более человек финансово грамотный, тем, скорее всего, у него будет пресловутая финансовая подушка.

Как накопить

Помочь в создании накопительной части может помочь государство за счет продвижения среди населения практики долгосрочных вкладов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Чтобы «прокачать» страховую часть, необходимо отработать более 20 лет на официальной работе с полностью белым доходом. При таком подходе социальная пенсия может составить 20 – 30 тыс. рублей ежемесячно.

Но, как считают эксперты и аналитики, этого для нормального уровня жизни недостаточно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основной груз обеспечения безбедной старости при этом ложится на самих будущих пенсионеров. По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, при текущей инвестиционной стратегии негосударственных пенсионных фондов, вероятно, будет сложно обеспечить привлекательную доходность для клиентов, способную хотя бы компенсировать инфляцию.

— Страховые пенсии в стране волевыми решениями власти растут быстрее инфляции, но достигается это исключительно за счет того, что бюджет дотирует порядка 2/3 объема пенсионных выплат, — рассказал он изданию.

Новые проекты

На то, как россияне обращаются с деньгами, обратили внимание и на высшем уровне: Минфин и Центробанк разрабатывают «Стратегию повышения финансовой грамотности и развития финансовой культуры до 2030 года». А Юлия Макаренко отмечает, что появились курсы по финграмотности от известных банков и на независимых площадках.

— Основы, пока хаотично, пытаются вводить в школах и даже детских садах, — добавила она.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Пенсионная система в России продолжает развиваться, считает Ярослав Кабаков. Так, в прошлом году Министерство финансов представило проект долгосрочных сбережений, который, по сути, представляет собой новую конфигурацию пенсионной системы.

— Основное утверждение заключается в том, что граждане России смогут извлечь свои пенсионные накопления из государственной системы и перевести их в негосударственное пенсионное обеспечение, — говорит он.

Рост пенсионных выплат под вопросом

При негативных для бюджета событиях дальнейший рост может оказаться под большим вопросом.

Несмотря на увеличение социальных выплат, существенно улучшить ситуацию с наполнением ПФР не удается. «Компании все больше уводят зарплаты в серую зону, чтобы не платить эти дополнительные 35%», — комментирует ситуацию эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

Еще одним негативным фактором является скорость старения населения, из-за которого работающим приходится содержать все больше пенсионеров с каждым годом.

Фото: ТАСС/Иван Новиков

Вместе с тем накопительные части пенсий «молчунов» растут на уровень ставки по гособлигациям, которая в среднем близка к темпу инфляции.

Те же накопительные пенсии, которые переданы в НПФ, на долгосрочном горизонте уступают доходности средств, оставшихся во Внешэкономбанке. Соответственно, у граждан растет мотивация попытаться как-то обеспечить себе накопления на старость самостоятельно, не полагаясь на пенсионную систему.

Не стоит забывать о рисках. В свете того, что большинство не имеет достаточных знаний об инвестициях, а ситуация на рынках слишком волатильна, это часто приводит к потерям. Мы наблюдаем последствия такого подхода — повышенный спрос на инвестиционные квартиры или до недавнего времени еще и на валюту и золото, на которое отменен НДС. Некоторые эксперты склоняются к тому, что это неплохая стратегия.

— Но в результате средства граждан, которые могли бы работать на экономику, оказываются замороженными, — комментирует Артем Шахурин.