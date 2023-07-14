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Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му

Почему их количество сокращается и как заполнить российский рынок труда
Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Число работающих пенсионеров с нынешних 7,9 млн к 2025-му снизится до 5,6 млн. Такой прогноз приводится в статье, опубликованной в журнале ВНИИ труда («Известия» с ней ознакомились). Сокращение объясняется увеличением возраста получения пособий по старости с 2019 года. Среди других причин — отсутствие индексации таких выплат, из-за чего люди уходят в теневую занятость. По мнению экспертов, тенденция усугубляет проблему дефицита кадров, а решить ее возможно с помощью миграции. При этом во ВНИИ труда заявили «Известиям», что в целом для России характерен рост вовлеченности в экономику граждан старших возрастов.

Стареющим — место

Сокращение числа работающих пенсионеров до 5,6 млн к 2025 году произойдет вследствие реформы в этой области. В 2019 году вступили в силу поправки об увеличении возраста, в котором люди могут рассчитывать на выплаты от государства по старости: с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 60 для женщин.

цветы
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Такие расчеты приводятся в научной статье «Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчета и формирования» Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. Материал опубликован в журнале «Социально-трудовые исследования», который издает ВНИИ труда (институт не выступает соавтором или заказчиком материалов). Как отмечается в статье, люди, которые раньше считались лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных.

По данным Социального фонда, на конец 2022-го число работающих пенсионеров составило 7,9 млн, снизившись на 600 тыс. с прошлого года. «Известия» направили запрос в Соцфонд.

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Помимо изменения возрастных параметров на снижение числа работающих пенсионеров также влияет отсутствие индексации пособий по старости этой категории граждан, отмечается в другой статье в журнале ВНИИ труда под авторством профессоров Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и Московского финансово-юридического университета Сергея Пескова. Они подчеркивают: людям становится невыгодно работать в легальном поле и часть лиц смещается в неформальный сектор, где условия и производительность труда имеют более низкий уровень, считают эксперты.

пенсия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Справка «Известий»

С 1 августа 2023-го максимальная прибавка к выплатам работающих пенсионеров составит почти 400 рублей. Ее размер рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех коэффициентов. В 2023-м стоимость одного такого коэффициента равна 123,77 рубля, поэтому максимальная прибавка будет 372,31 рубля. Работающие пенсионеры получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых индексаций. Перерасчет происходит каждый год в августе и зависит от уровня заработка гражданина за прошлые 12 месяцев.

Снижение числа работающих пенсионеров в целом негативно влияет на динамику трудовых ресурсов в России, уточняется в научной статье. К середине 2023-го в стране сохраняется дефицит кадров — на апрель безработица составила рекордные 3,3%. Дополнительное давление на рынок также оказали пандемия и частичная мобилизация, отмечается в исследовании.

В таких условиях реальным способом увеличения трудовых ресурсов в РФ может стать рост внешней миграции, подчеркивают эксперты. По прогнозам Алексея Кашепова, среднегодовое количество иностранных работников в РФ к 2025-му будет равно 3,5 млн. По итогам 2022-го этот показатель уже составил 3,47 млн, следует из сведений пограничной службы ФСБ и миграционной статистики МВД. Более 90% приехавших — из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

стройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Снижение числа работающих пенсионеров не равно выбытию людей старшего возраста с рынка, объяснили «Известиям» во ВНИИ труда. Кроме того, в эту категорию также входят «молодые» пенсионеры (их около 30% от всех адресатов выплат), граждане с инвалидностью (10%) и получатели выплат по потере кормильца, добавили в институте.

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— В целом для России характерен рост вовлеченности в экономику граждан старших возрастов. В группе лиц 50–55 лет занятость по итогам 2022-го составила 89%, а в 2021-м — 86,7%. Доля трудящихся 55–60 лет в 2022-м была 73,4%, а годом ранее — 70%. Но этот прирост формируется прежде всего не за счет вовлечения в работу пенсионеров по возрасту, а за счет улучшения ситуации на рынке для соискателей в общем, — отметили во ВНИИ труда.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

Откуда взять ресурсы

Число работающих пенсионеров действительно сокращается, отметил старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

В первом полугодии 2023-го среднее число активных резюме пенсионеров по возрасту в месяц составляет 237 тыс., рассказала главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина. По ее словам, чаще всего таких граждан приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала. А также в сферы транспорта, продаж, финансов и бухгалтерии.

охрана
Фото: РИА Новости/Александр Лукин

Число работающих пенсионеров снижается также в связи с тем, что на рынке труда существует определенная дискриминация для них — им предлагаются непрестижные вакансии с неудобным графиком, считает профессор Финансового университета Юлия Долженкова. Кроме того, в условиях кризиса в первую очередь увольняют именно их. Поэтому всё больше таких граждан уходят в неформальную занятость, добавила она. Разумеется, на это также влияет отсутствие индексации соцвыплат.

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— Однако пенсионеры не торопятся массово переходить в тень, так как средние зарплаты в неформальном секторе обычно ниже и нет социально-трудовых гарантий. Наконец, работа в легальном поле повышает размеры выплат за счет накопления коэффициентов и роста продолжительности стажа, что частично компенсирует неиндексацию, — отметил Виктор Ляшок из РАНХиГС.

Как отметили во ВНИИ труда, на численность пенсионеров на рынке влияют и другие факторы: стремление работодателей удержать их, доступность программ переобучения, вовлечение людей с инвалидностью, рост автоматизации. Кроме того, роль играет и переход в самозанятость — так, по данным Росстата, в I квартале 2023-го свыше 900 тыс. лиц 50+ были заняты через платформы.

пенсионеры
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

При этом едва ли удастся увеличить численность трудовых ресурсов в РФ за счет иностранцев, полагает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Наращивание миграции — сиюминутное решение, которое не позволяет повысить потенциал российской экономики. К тому же в условиях слабеющего рубля привлекать иностранцев будет сложнее.

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Как отметила Юлия Долженкова из Финансового университета, развивать и наполнять рынок рабочей силой в РФ также можно за счет населения из трудоизбыточных регионов (например, Дагестан, Ингушетия), автоматизации производства и вторичной занятости.

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