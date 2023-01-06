Будем дальше жить: пенсионеры настроились на долголетие

Продолжительность жизни в России с 2021 года увеличилась на 1,8 года. Об этом 12 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, страна вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности. Как менялась демографическая кривая в России за последние 30 лет и чем россияне мечтают заняться на пенсии — в материале «Известий».

Как менялась продолжительность жизни в России за 30 лет

Сложные перестроечные годы ударили не только по экономике страны, но и по демографии. Если в середине и в конце 1980-х, согласно Росстату, мужчины доживали до 64 лет, а женщины — до 74 лет, то с середины 1990-х по 2005 год продолжительность жизни мужчин сократилась до 58 лет, а женщин — до 71 года. Смертность в этот трудный период также зашкаливала: с 1993 по 2005 год на двух умерших в России приходился всего один новорожденный.

Ситуация начала улучшаться к концу 2000-х годов, а в 2013-2015 годах число новорожденных даже превышало количество умерших , пусть и ненамного. Исторического максимума ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла накануне пандемии коронавируса — 73,3 года.

Сегодня долголетие — одна из шести Национальных целей трансформации России, по которой общая продолжительность жизни россиян должна возрасти до 78 лет к 2030 году, а в дальнейшем и превысить 80-летний порог. При этом государственные прогнозы по долголетию пока скромные: в 2022-м продолжительность жизни составит 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года, следует из последней версии единого плана по достижению национальных целей.

Будем дальше жить Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

О том, что россияне хотят жить до 87 лет и дольше, свидетельствует опрос СберНПФ, который есть в распоряжении «Известий». Дольше всех планируют жить москвичи: их ориентир — это 91,3 года, на втором месте — томичи (90,2 года), а на третьем — махачкалинцы (90,1 года). Исследование свидетельствует, что мужчины хотят жить дольше женщин.

Пожелания государства и россиян пока заметно расходятся с реальностью. Согласно тому же Росстату, в 2021 году мужчины в среднем доживали до 65,5 года, а женщины — до 74,5 года. Общий показатель — 70 лет, то есть на восемь лет меньше желаемого. Самая высокая продолжительность жизни была зафиксирована в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года).

Какие программы долголетия работают в России

С 2019 года во всех регионах страны действует программа «Активное долголетие» — это кружки, секции, спортивные занятия и туристические поездки, бассейн и компьютерные курсы. Каждый регион находит свои, индивидуальные решения организации досуга пожилых граждан. Присоединиться к программе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для обмена опытом между регионами запущен проект «Смартека», где публикуют лучшие наработки в сфере демографии.

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Большим успехом российской системы здравоохранения авторы исследования считают программу диспансеризации, приоритет которой определили в начале 2000-х годов. С помощью ранней диагностики медикам удалось эффективнее бороться с основными причинами смертности россиян — кардиологией, онкологией, туберкулезом и др.

Кроме того, в 2022 году в Минздраве разработали инструмент мониторинга и анализа показателя «потерянных лет жизни». Это один из ключевых индикаторов здоровья населения во многих странах, он помогает выбрать превентивные меры для борьбы с ранней смертностью.

Есть также карта «потерянных лет жизни» по регионам. По ней видно, что в Адыгее и Севастополе потеряны только 4,5 года, а в Ненецком и Чукотском АО — 7,17 и 7,76 года соответственно. Подробное рассмотрение позволяет сделать некоторые открытия. Например, если по всей стране «внешние причины смертности» отбирают у россиян всего 0,8 года жизни, то на Чукотке это основная причина недожития людей хотя бы до принятого за эталон возраста — в 2020 году они забирали 2,67 года жизни в регионе.

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«Вопреки бытующему мнению, высокая продолжительность жизни не считается неподъемным грузом для экономики. Сохраняющие экономическую активность пенсионеры часто работают, выступая профессионалами в своих областях, а наличие родственников старшего поколения позволяет заводить больше детей в семьях», — пояснил «Известиям» аналитик «Фридом финанс» Евгений Миронюк.

Период, когда ожидаемая продолжительность жизни увеличивается с 70 до 80 лет, ученые называют эрой хронических заболеваний. В тех странах, которые его уже прошли, структура смертности стала сдвигаться в сторону онкозаболеваний. Россия пока находится в начале этого пути, поэтому у нас главной причиной смертей остаются болезни органов кровообращения.

Почему россияне живут меньше других

Достигнуть желаемого долголетия поможет не только социальная поддержка от государства, инвестиции в здравоохранение и массовое развитие спорта, но и трансформация образа жизни россиян, считают эксперты. В частности, важны отказ от курения, употребления алкоголя, регулярные занятия спортом и употребление качественных продуктов питания.

Система здравоохранения России не уступает европейским странам, но у нас уровень смертности почти в два раза выше, пояснял «Известиям» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов. Причина в доступности и низкой стоимости алкоголя, считает он. В среднем в год около 400 тыс. россиян погибает от заболеваний, спровоцированных потреблением алкоголя, и столько же из-за табакокурения, указал эксперт.

Будем дальше жить Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Еще около миллиона смертей в год связано с недостаточной физической активностью. По словам замминистра здравоохранения РФ, регулярная физическая активность позволяет сократить риск смертности на 19–33%. Вместе с этим уменьшается и риск смертности от отдельных болезней: от рака почки — на 19%, от рака пищевода — на 21%, от рака кишечника — на 19%, от рака груди — на 21%.

Если сегодня каждый четвертый российский пенсионер частично зависим в своей повседневной жизни и нуждается в помощи родственников или социальных служб, то с появлением нового поколения людей старшего возраста ситуация с комфортностью старения должна значительно улучшиться, считают эксперты «Известий».

Чем россияне мечтают заняться на пенсии

После выхода на пенсию большинство россиян хочет переехать в крупные города или поближе к морю — в Москву, Санкт-Петербург или Сочи. Курортная столица лидирует в списке: в Сочи мечтают переехать 47% опрошенных россиян, половина из них рассчитывает открыть мини-отель у моря. В пятерке городов для уютной и тихой пенсионной жизни также оказались Калининград и Краснодар.