Каждый второй россиянин хочет открыть бизнес на пенсии

Около половины россиян — 46% — хотели бы на пенсии открыть свой бизнес. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные «СберНПФ» и Rambler & Co, которые поступили в редакцию «Известий» в среду, 18 мая.

Выяснилось, что сейчас у 88% респондентов собственного дела нет, но они надеются, что на него хватит сил, времени и накопленного начального капитала после выхода на заслуженный отдых.

В последнее время россияне стали чаще подтверждать, что после 60–65 лет активная жизнь только начинается. Год назад, как показало аналогичное исследование, о бизнесе на пенсии мечтал 41% респондентов, сейчас доля желающих повысилась.

Каждый пятый россиянин — 19% — хотел бы на пенсии заняться фермерством — например, завести пасеку, экоферму с контактным зоопарком, молочное или рыбное хозяйство. Этот ответ оказался самым распространенным.

При этом 18% опрошенных открыли бы мини-отель на берегу моря — год назад о таком мечтали 25%. 11% предпочли бы открыть свой интернет-магазин, а каждый десятый — кафе, ресторан или бар. Хорошим бизнесом для пенсионеров россияне считают ремонтные мастерские — 8%, репетиторство, в том числе и онлайн, — 7%, IT-/digital-компании и автосервисы — по 5%, службы доставки и цветочные магазины — по 4%.

Стоит отметить, что 28% респондентов собираются получать от предпринимательской деятельности на пенсии 100–200 тыс. рублей в месяц. Столько же опрошенных планируют ежемесячный доход в размере 50–100 тыс. рублей, 18% рассчитывает иметь доход в 200–500 тыс. рублей в месяц. 13% готовы довольствоваться суммой в пределах 50 тыс. рублей в месяц и столько же — не согласны на доход менее полумиллиона рублей.

Именно желание иметь на пенсии достаточный для комфортной жизни доход 46% россиян считают главной причиной для открытия собственного бизнеса. Еще 24% полагают, что предпринимательство — хороший способ занять себя, пока есть силы и время. Каждый восьмой — 13% — планирует оставить семейный бизнес детям в наследство, 9% хотят таким образом применить опыт и знания, 8% мечтают на пенсии монетизировать хобби, на которое не хватало времени в период построения карьеры.

Отмечается, что начальный капитал, необходимый для открытия собственного бизнеса, есть только у 16% россиян. 18% утверждают, что находятся в процессе его активного формирования, 15% надеются собрать нужную сумму к выходу на пенсию.

Опрос был проведен среди порядка 7 тыс. человек по всей России.

В апреле «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» писали, что 46% опрошенных россиян хотели бы открыть собственный бизнес. Более половины из них — 57% — выразили готовность переехать в другой город, чтобы организовать свое дело. Самым привлекательным городом для открытия собственного дела 51% опрошенных назвали Москву.