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Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Продолжительность жизни в России с 2021 года увеличилась на 1,8 года. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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По его словам, прогнозируется, что к концу года этот показатель будет еще чуть выше.

Кроме того, Мурашко сообщил, что страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности.

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше», — заявил Мурашко на вебинаре Минздрава о повышении доступности медицинской помощи в первичном звене.

24 ноября президент России Владимир Путин назвал приоритетом РФ увеличение средней продолжительности жизни более чем до 80 лет. Глава государства отметил, что продолжительность и качество жизни человека являются обобщенными показателями работы государства по всем направлениям — как в экономике, так и в социальной сфере.

21 ноября председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал на пресс-конференции «Известий» о проблеме демографической зимы, которая наблюдается в России и мире. Он подчеркнул, что считает несерьезными различные прогнозы ученых об опасности перенаселения Земли, поскольку главной проблемой сейчас является «чума малодетности».

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал, что в стране в 2022 году родится 1,37 млн детей. При этом в 2023-м этот показатель ожидается в пределах 1 млн 385,5 тыс. новорожденных, а в 2024-м — 1 млн 399,2 тыс.

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