Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Продолжительность жизни в России с 2021 года увеличилась на 1,8 года. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, прогнозируется, что к концу года этот показатель будет еще чуть выше.
Кроме того, Мурашко сообщил, что страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности.
«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше», — заявил Мурашко на вебинаре Минздрава о повышении доступности медицинской помощи в первичном звене.
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