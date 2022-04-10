Под старость проживай: комфорт старения в России растет с каждым годом

В Российском геронтологическом научно-клиническим центре подсчитали, что каждый четвертый россиянин в возрасте 65 лет и старше частично зависим в своей повседневной жизни и нуждается в помощи родственников или социальных служб. По данным центра, пока что пожилые россияне в среднем ведут менее активный образ жизни, чем их ровесники в других странах. Однако с появлением нового поколения людей старшего возраста, более ориентированного на здоровый и активный образ жизни, есть надежда, что ситуация с комфортностью старения в ближайшие годы в нашей стране значительно улучшится, считают специалисты. Подробности — в материале «Известий».

Здорово живем

В Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Минздрава России) отмечают, что образ среднестатистического пожилого россиянина сильно изменился всего за сто лет. В начале прошлого столетия жители нашей страны с трудом преодолевали рубеж в 40–50 лет, зато уже в 2020 году средняя продолжительность жизни составила примерно 73 года. Это выше среднемирового показателя, который достигает планки в 66 лет. Более того, Россия смогла войти в топ-10 стран, где проживает наибольшее число людей старше 65 лет, а около 14% россиян перешагнули этот возрастной порог.

Сегодня в России продолжительность жизни у мужчин меньше, поэтому среднестатистический пожилой россиянин — это скорее всего женщина примерно 75 лет с нарушением зрения, лишним весом, 2–3 хроническими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом , рассказывают в геронтологическом центре.

Последние исследования показывают, что чаще всего пожилые россияне страдают артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями суставов, сахарным диабетом. Также их беспокоят проблемы со зрением и слухом, ухудшение памяти и снижение когнитивных функций, недержание мочи, депрессии.

Под старость проживай 1 Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

— Хуже всего то, что каждый второй пожилой человек не может удерживать равновесие, а это чревато падениями и переломами, — говорит заведующая отделением амбулаторной гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-гериатр Наталья Шарашкина. — Ежегодно падают около 18% пожилых людей, половина из них повторно травмируется уже в течение года. 7–8% падений заканчиваются тяжелыми травмами, которые приводят к потере самостоятельности.

Правда руководитель центра изучения старения СПб филиала ФНИСЦ РАН Ирина Григорьева совершенно не согласна с такой статистикой возрастных падений. Она рассуждает так:

— Это типичное проявление «власти экспертов», которую имеет медицина и которой злоупотребляет, чтобы сохранить представление общества о том, что пожилой — значит больной, — говорит Григорьева. — И внушить самим пожилым, что вместо разумной заботы о себе нужно бежать к врачу. Это формирование спроса на медуслуги для пожилых. У медиков «смещенная выборка», они изучают тех, кто к ним уже обратился, а не всю совокупность пожилых. Вот менее активный образ жизни, многочасовое сидение перед телевизором и представление, что статичная работа на даче — это полезные физические нагрузки, это да, совсем не комфорт и не полезно. Медики сами говорят, что гипокинезия (малоподвижный образ жизни) унесла не меньше жизней, чем непосредственно коронавирус.

Под старость проживай 2 Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

В РНИМУ недавно подсчитали, что каждый четвертый человек в России в возрасте 65 лет и старше частично зависим в своей повседневной жизни и нуждается в помощи родственников или социальных служб. Вместе с тем, по словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР), члена научного совета при Совете безопасности РФ Юрия Крупнова, картина следующая:

— Сегодня у нас до 15% по разным опросам и статистике старше 65 нуждаются, но более половины не могут получить какой-либо значимой помощи в связи с отсутствием материальной возможности и, главное, отсутствием в стране такой индустрии ухода и реабилитации, — сказал «Известиям» Крупнов.

Специалист утверждает, что без кардинальной трансформации существующей социальной системы, включая, разумеется, систему здравоохранения, ждать улучшений наивно.

— Нужно проектировать и организовывать новую социальность развития, когда целевая функция — в увеличении продолжительности и качества жизни, а не внешних показателях или вообще в коммерции, — говорит эксперт — Но это требует изменений в системе управления и организации социальной сферы.

«Ситуация значительно улучшится»

Сегодня пожилые россияне ведут менее активный образ жизни, чем их ровесники из Европы. Это касается как физических нагрузок, так и социальной интеграции, считают в РНИМУ. Например, согласно недавним исследованиям, только 4,5% пожилых людей в России занимались спортом почти каждый день, что в 3,5 раза ниже среднего значения по Европе. И только 1,1% участвовали в волонтерской деятельности хотя бы раз в неделю, когда в среднем по ЕС данный показатель составил 8,6%.

И всё же с появлением нового поколения людей старшего возраста, более ориентированного на здоровый и активный образ жизнь, есть надежда, что ситуация в ближайшие годы значительно улучшится, убеждена врач-гериатр Наталья Шарашкина.

— При оценке комфортности старения в РФ необходимо учитывать региональные различия, — говорит старший научный сотрудник Социологического института РАН (филиал ФНИСЦ РАН) Константин Галкин. — Например, если для пожилых людей из сельской местности важно иметь для комфортности старения отлаженную систему медицинской поддержки и нередко помощь со стороны соседей, то для пожилых людей из крупных городов или городов федерального значения важным фактором комфортности выступает мобильность и различные активности, а также возможность выбора, к примеру, между различными медицинскими центрами и также учреждениями, где представляют лучшую и более комфортную поддержку старения.

Под старость проживай 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он добавляет, что при этом активное долголетие, которое важно для пожилых в России и составляет важный компонент комфортного старения, к сожалению, доступно не для всех пожилых людей, и это ограничивает их возможности. «Однако семейная забота и поддержка как для пожилых людей из городов, так и из сельской местности обеспечивает относительный комфорт и нередко становится эквивалентом комфортного старения в РФ», — сказал Галкин.

Старение населения — это проблема всех развитых стран, и решать вопросы, связанные с «комфортом» этого процесса, невозможно без учета психологии и физиологии . Зачастую получается так, что все реформы по оптимизации отторгаются пожилыми людьми, замечает заведующий кафедрой общей врачебной практики медицинского института РУДН Николай Стуров.

— Почему? А потому что предлагаются они молодыми, которые не знают, что такое старость, которые никогда не ухаживали за больными родственниками. Они не понимают, что очень-очень многие элементарные вещи в старости становятся малодоступными, — говорит Стуров. — Например, ну не могут старики ввиду своих физиологических возрастных особенностей в таком объеме воспринимать цифровизацию и новые технологии! Вот и получается, что многим без помощи детей и родственников ни в чем не разобраться, никуда не попасть и не доехать.

Под старость проживай 4 Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Что касается специфики нашего здравоохранения, по мнению Стурова, оно должно быть всецело ориентировано на пожилых. Нужно сделать так, чтобы терапевт или врач общей практики пришел на дом и сразу выписал все направления, чтобы пришла медсестра и забрала анализы для лаборатории, чтобы люди с анемией, головокружением, остеопорозом, больными суставами не бегали по врачам на своих больных ногах по холоду и гололеду, рискуя упасть и что-то сломать. Далее, узкие специалисты — кардиолог, невролог, онколог — должны быть в шаговой доступности и чтобы к ним можно было попасть напрямую.

— Патронажная служба, специальные кабинеты психологической поддержки, социальная поддержка — всё это нужно развивать, есть хорошие модели организации комплексной поддержки пожилого населения, — подчеркивает заведующий кафедрой общей врачебной практики медицинского института РУДН. — Работать с пожилыми сложно, помимо знаний как таковых нужно много психоэмоциональных затрат. Но это основная часть наших пациентов, большинство болезней приходит с возрастом. Пожилой пациент должен на каждом этапе понимать, что о нем заботятся, что он нужен, ценен, интересен и что ему хотят помочь.

Здоровый антиэйджизм

Сегодня в нашей стране, так же как и во всем мире, весьма острой является проблема эйджизма, то есть неравноправия молодых или пожилых людей. Однако для людей старшего возраста, в основном после 65 лет, эта проблема значима в большей степени, замечает завкафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА РФ Андрей Ильницкий. Уже после 45 лет, по данным международных организаций, тяжелее становится устроиться на новую работу, получить квалификацию или обучиться профессии. Начинается как бы вымывание человека из общества и активной жизни. Пока всё не заканчивается даже отказом человеку в собственном имени. Внезапно человек в преклонном возрасте становится «бабушкой» в семье, в поликлинике, в магазине и прочих местах. Кстати, вот такое «лишение» имени значительно снижает когнитивные способности и вызывает депрессию, замечают эксперты.

Подобные эйджистские взгляды, по данным Глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о преодолении эйджизма (2021 год), присущи каждому второму жителю планеты. И это при том, что данные были получены в результате опроса 83 034 человек в 57 странах.

— У нас, по данным собственных исследований, ровно половина из 350 опрошенных нами студентов медицинских университетов просто боится старости, связывая с этим этапом жизни немощность, болезни, одиночество и близкую смерть, — рассказывает завкафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА РФ Андрей Ильницкий. — На мой взгляд, исправить подобное отношение к старости можно при помощи образования, просвещения. О том, что такое возраст, как с ним правильно обращаться, в чем его особенности. Образование, информирование людей в духе антиэйджизма позволит сделать жизнь в любом возрасте более комфортной.

Под старость проживай 5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Безусловно, критерии комфортного старения в России вряд ли должны отличаться от других экономически развитых стран, полагает старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН Оксана Парфенова. Продление периода включенности в активную профессиональную и социальную жизнь наряду с развитой инфраструктурой (городской, медицинской, социальной и т.д.) и финансовой независимостью способствуют «откладыванию» старения, человек дольше сохраняет активность.

Однако сегодня нужно брать в расчет максимум критериев качества старения людей. В РНИМУ им. Н.И. Пирогова указывают, что есть разные инструменты измерения комфортности жизни в пожилом возрасте. Одним из таких инструментов является Индекс активного долголетия. Он измеряет благополучие по четырем шкалам: занятость на рынке труда, участие в жизни общества, независимая, здоровая и безопасность жизнь, благоприятная среда для активного долголетия. Данные международного Индекса активного долголетия показывают, что пока в России уровень медицины и социальной поддержки для пожилых людей недостаточен, вот почему в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» был сделан фокус на развитие гериатрии и системы долговременного ухода.