Старость на радость: кабмин поддержал увеличение страховки пенсионных накоплений в НПФ

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховки накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) вдвое — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей . Это следует из проекта отзыва правительства. Гарантийный случай наступает, если лицензия НПФ аннулирована или он обанкротился. Двукратное повышение возмещения означает расширение финансовых гарантий граждан, что будет способствовать более доверительному отношению населения к таким организациям.

Удвоение накоплений

Кабмин поддержал законопроект о двукратном увеличении гарантийного возмещения для участников НПФ. Это следует из проекта отзыва правительства. «Известия» ознакомились с документом. Выплаты вырастут с 1,4 млн рублей до 2,8 млн. Гарантийный случай наступает, если лицензия негосударственного пенсионного фонда аннулирована и (или) он обанкротился, в отношении него открыли конкурсное производство .

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Правительство сделало замечание, которое должно быть учтено ко второму этапу рассмотрения инициативы: нужно предусмотреть увеличение возмещения и для тех участников НПФ, которым на момент банкротства уже назначена пенсия .

— Принятие данного законопроекта будет способствовать повышению защиты прав клиентов НПФ и доверия населения к добровольным пенсионным программам , — сообщили «Известиям» в кабмине.

Сегодня пенсию в России можно накапливать в государственном пенсионном фонде или в НПФ. Пока ко второму варианту граждане относятся настороженно . Поэтому в прошлом году вступил в силу закон о создании системы гарантирования прав участников НПФ. Выплаты обеспечивает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Согласно данным ЦБ, в стране действует порядка 40 НПФ. Объем средств негосударственных пенсионных фондов по итогам III квартала 2022-го составил 4,7 трлн рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Известия» направили запрос в АСВ, Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента, озвученного в рамках послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, сказали «Известиям» в Центробанке.

— Такое увеличение не связано с наличием каких-либо проблем с финансовой устойчивостью НПФ, а направлено на стимулирование граждан самостоятельно формировать пенсионные сбережения и повышение доверия к пенсионной системе в целом, — уточнили там.

Банк России полностью поддерживает указанный законопроект, подчеркнули в ЦБ.

— Эта инициатива — продолжение работы ГД, направленной на защиту прав и интересов участников НПФ в системе добровольного негосударственного пенсионного обеспечения, а также вкладчиков — физических лиц, которым в соответствии с договором должна производиться выплата негосударственной пенсии , — сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

С учетом того что к участникам рынка предъявляются самые высокие требования, логично и повышение гарантийных сумм, которые будут выплачиваться вкладчикам , сказал он.

— Польза от реализации инициативы будет прослеживаться как на государственном уровне, так и на уровне простых людей. Двукратное увеличение возмещения означает расширение финансовых гарантий граждан, причем в большинстве случаев это касается именно долгосрочных накоплений. Это действительно может способствовать более доверительному отношению к негосударственным пенсионным фондам , — согласен юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Сейчас клиенты российских банков при отзыве лицензии или банкротстве финансовой организации получают 100% от суммы застрахованного вклада, но не более 1,4 млн рублей по всем счетам в одном банке . Как правило, депозиты граждане открывают в соответствии с консервативной стратегией планирования личного бюджета, имея свободные средства, которые хотят сохранить, сказала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская.

— Пенсионные накопления — это более социально значимый финансовый инструмент, и вполне логично, что в России как в социальном государстве он нуждается в более серьезных гарантиях , — отметила эксперт.

Колебания рынка

Это здравая идея, считает профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при президенте РФ Александр Сафонов. Хотя сейчас НПФ банкротятся гораздо реже, чем было до 2015–2016 годов (тогда Центробанк очень серьезно взялся их контролировать и многие фонды были лишены лицензии), но защитить вкладчиков всё равно целесообразно .

— Дело в том, что перед НПФ в текущей ситуации встают другие вызовы — это колебания финансового рынка, обвалы акций, заморозка зарубежных счетов и так далее. В таких условиях повышать гарантийные возмещения необходимо , — пояснил он.

Тем более что самим фондам поднять гарантийные выплаты несложно, поскольку расходы ложатся на плечи Агентства по страхованию вкладов , — то есть НПФ сами будут больше отчислять на страховку, отметил Александр Сафонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— На наш взгляд, эти нововведения и гарантии безопасности от государства будут серьезно стимулировать граждан делать долгосрочные пенсионные накопления и обращаться к консервативным инструментам сбережения . Однако не стоит надеяться на массовое и немедленное проявление интереса к программе, — отметила Александра Пожарская.

По ее мнению, еще несколько лет россияне не будут активно копить на пенсию, поскольку это новый непривычный инструмент, по нему еще не ясна доходная часть, что есть у вкладов. В последние 30 лет граждане пережили несколько этапов реформирования пенсионной системы . И она для них по-прежнему непрозрачна и непонятна, отметила она.

— Чтобы люди разобрались, потребуется несколько лет проводить масштабную информационно-просветительскую кампанию , — полагает Александра Пожарская.

Система НПФ, впрочем, как и государственных фондов, сейчас несовершенна — впереди серьезные реформы, считает экономист Егор Клопенко. В первую очередь это большая гибкость в использовании средств НПФ в инвестиционной деятельности, добавил он.