Прибавить не убавить: доплату к пенсии получили на 130 тыс. человек больше плана

Региональную доплату к пенсии в прошлом году получили 1,56 млн россиян — на 130 тыс. больше, чем планировали власти (1,43 млн). Это следует из заключения Счетной палаты на исполнение федерального бюджета в 2022-м («Известия» его изучили). Дело в том, что в середине года была проведена внеплановая индексация прожиточного минимума на 10%, исходя из которой исчисляются дополнительные выплаты. Поэтому их получило большее число граждан , объяснили в Минтруде. В Счетной палате заявили, что средний размер доплаты по РФ — 3,5 тыс. рублей. Кому она положена и как высчитывается — в материале «Известий» .

Час доплаты

По закону уровень материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума (ПМ) в регионе проживания. Поэтому, если выплаты гражданину оказываются меньше этой величины, назначается социальная доплата , объяснили «Известиям» в Минтруде. Прибавка отличается от индексации : последняя увеличивает индивидуальную выплату каждого гражданина, а первая — при необходимости доводит ее до ПМ.

Число россиян, получающих прибавку, рассчитывается при обсуждении бюджета на будущий год исходя из планового размера ПМ на следующие 12 месяцев, отметили в ведомстве. Там добавили: весной 2022-го было принято решение о внеочередной внеплановой индексации ПМ с июня на 10%. Так, в среднем по РФ прожиточный минимум увеличился с 12 654 до 13 919 рублей, а для пенсионеров — с 10 882 до 11 970 рублей . При этом показатель разный в каждом регионе. С учетом этого прибавку получили больше граждан , подчеркнули в министерстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В прошлом году региональную социальную доплату к пенсии (РСД) назначили 1,56 млн россиян — это на 130 тыс. больше, чем планировалось изначально (1,43 млн). Такие данные следуют из заключения Счетной палаты (СП) на исполнение федерального бюджета в 2022-м.

В Минтруде также отметили, что РСД зависит от региона проживания . Таким образом при переезде гражданина из субъекта с меньшим прожиточным минимумом в тот, где его величина больше, может дополнительно назначаться доплата. Кроме того, число прибавок зависит от количества пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность, добавили в ведомстве.

Социальная доплата может быть как региональной, так и федеральной (ФСД), объяснили в Счетной палате. Первый вид устанавливается в субъектах, где величина прожиточного минимума пенсионера (ПМП) превышает тот же показатель в целом по России. Финансирование расходов на выплаты происходит за счет средств регионального бюджета и субсидий из госказны, подчеркнули в СП. Федеральная же назначается там, где ПМП ниже или равен этой величине по всей РФ. Такие выплаты осуществляются за счет трансфертов из федерального бюджета Социальному фонду.

РСД была установлена в 2022-м в 28 субъектах РФ , напомнили в Счетной палате. Там сообщили: общий объем расходов на доплаты составил 66,2 млрд в прошлом году, в том числе из казны — 49,2 млрд и из региональных бюджетов — 17 млрд . Наибольшая численность получателей была в Московской области (243,7 тыс. человек), Санкт-Петербурге (138,4 тыс.), Новосибирской области (128,8 тыс.) и в Красноярском крае (121,6 тыс.). Средний размер прибавки — 3540,26 рубля, рассказали в СП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Что касается федеральной доплаты, то на нее в 2022-м было израсходовано 102,7 млрд — в 1,3 раза больше объема, предусмотренного законом (76,9 млрд), добавили в Счетной палате. Там не уточнили, насколько выросло число получателей этой выплаты по сравнению с планом. В прошлом году ее получили 3,2 млн человек, средний размер составил 2681,10 рубля .

От региона к региону

Прогнозируемое число получателей РСД в 2023-м в 29 регионах составляет 1,48 млн человек , продолжили в СП. Объем расходов казны в этом году предусмотрен в сумме 62,6 млрд, в бюджетах субъектов — 20,7 млрд. На 1 июля прибавку получают 1,41 млн россиян.

При этом на предоставление ФСД в 2023-м из бюджета Соцфонда планировали выделить 124,1 млрд , уже израсходовано 47,6 млрд, поделились в контрольном органе. Предполагается, что число получателей составит 3,2 млн в 54 субъектах. На начало июля доплату получают 2,8 млн неработающих пенсионеров. Средний размер равен 2956,80 рубля.

«Известия» обратились в субъекты РФ с просьбой рассказать о предоставлении РСД гражданам в 2023 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Ленобласти сообщили, что на меру поддержки предусмотрено более 2 млрд. При этом на конец июля израсходовано уже 1,2 млрд, и доплатами обеспечены 53 тыс. граждан. В Санкт-Петербурге потратят 3,8 млрд на 133,4 тыс. человек. Средний размер прибавки в городе составил 2,9 тыс. рублей.

В Томской области выплату получают 32,7 тыс. человек, планируется направить 1 млрд, средний же размер — 2,4 тыс. рублей. В ЯНАО на это собираются выделить 643 млн в этом году, в 2022-м добавку получили 11 тыс. пенсионеров. В Красноярском крае на выплаты РСД предусмотрено 6,7 млрд, на 1 июля уже израсходовано 2,5 млрд. Средний же размер прибавки в регионе составил 3,3 тыс.

С 2015 по 2023 год общая численность пенсионеров, получающих социальные доплаты, в целом растет , поделилась профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. При этом количество граждан, которым назначают федеральную прибавку, с 2017-го снижается. Число же тех, кому положена РСД, напротив, выросло на 20% за всё время . По словам эксперта, получатели региональных доплат проживают в основном в крупных субъектах с более высоким уровнем жизни, например, в Москве.

— Внеплановое увеличение количества получателей доплат в прошлом году было вызвано непрогнозируемым ростом инфляции в начале 2022-го . В результате был увеличен прожиточный минимум. Если ситуация не повторится в 2023-м (а пока признаков нет), то этот показатель продолжит оставаться более-менее постоянным, — считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Бедность среди пенсионеров распространена значительно реже, чем среди других категорий населения, продолжил эксперт. Доплаты сейчас — основной инструмент пенсионной системы, позволяющий удерживать уровень нуждающихся среди пожилых граждан на достаточно низком показателе .