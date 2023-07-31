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Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Внедрение цифрового рубля, повышение утильсбора для автомобилей, безвиз с Китаем и другие новшества
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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С начала августа в России начнет действовать закон о внедрении цифрового рубля. В широкий оборот он выйдет не сразу: сначала третью форму национальной валюты будут тестировать банки и компании. Также в последний месяц лета в стране могут вырасти цены на иномарки из-за индексации утилизационного сбора. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Известий».

Внедрение цифрового рубля

Закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы вступает в силу 1 августа. 24 июля документ подписал президент России Владимир Путин.

Цифровой рубль — одна из трех форм национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его единым оператором станет Центробанк. Предполагается, что деньги будут храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора. Физические лица смогут пользоваться ими с помощью привычных приложений любого банка, но не сразу: в широкое обращение такой рубль поступит только в 2025–2027 годах. Пока его будут тестировать кредитные организации и юридические лица.

Банк России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

ЦБ отмечает, что цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не для хранения сбережений или кредитования, поэтому на кошелек не будут начисляться ни кешбэк, ни проценты. Но с помощью него в перспективе можно совершать любые привычные покупки, свободно перебрасывать средства на счет в банке и снимать наличные.

Новая форма нацвалюты не станет обязательной: россияне смогут, как обычно, пользоваться любым удобным способом оплаты покупок и переводов. При этом цифровой кошелек у одного человека может быть только один. Центробанку не понадобятся ни дополнительные приложения, ни дополнительные персональные данные.

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«Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках», — подчеркивается на сайте регулятора.

Повышение пенсии

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают выплаты — перерасчет в августе для этой категории граждан проводится ежегодно. Максимально они могут увеличиться на стоимость трех баллов, но точная сумма будет зависеть от суммы отчислений в Социальный фонд и года оформления пенсии. Например, для тех, кто оформился в 2022 году, прибавка составит до 354 рублей. Заявление писать не нужно — перерасчет произойдет автоматически.

Пенсионное удостоверение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По традиции с 1-го числа увеличатся выплаты еще для двух категорий пенсионеров. Первые — это достигшие в предыдущем месяце 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии — сейчас она равна 7567 рублям. Вторые — уволившиеся и перешедшие в статус неработающих. Для них сумма вырастет на размер всей предыдущей индексации.

Индексация утилизационного сбора

С 1 августа в России проиндексируют утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Изменения коснутся ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, но не затронут физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для них продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу: 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей — за машины постарше.

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«Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2–4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы — в 8,7 раза», — уточнили в Минпромторге.

Автовоз
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В ведомстве отметили, что полную ставку утильсбора (как у юрлиц) необходимо будет уплатить тем, кто ввезет импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и в течение года с даты ввоза собирается его перепродать в России. После этого машина может быть зарегистрирована на нового собственника. Для физлиц изменения существенны: например, для компаний утильсбор на Jetta VA3 увеличится с 178,4 тыс. до 306 тыс. рублей, а для физлиц, которые везут машину для перепродажи, — с 3,4 тыс. до 306 тыс. рублей.

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Кроме того, частника ждет полный размер утильсбора, если он ввозит в страну более одного автомобиля за год (начиная со второй машины) или автомобиль с объемом двигателя более 3 л.

В Минпромторге отметили, что индексация не отразится на стоимости отечественных автомобилей, хотя производителей изменения тоже касаются. А вот иномарки, по мнению экспертов, могут серьезно подорожать.

Завершение приемной кампании в вузах

Приемная комиссия
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

В конце лета завершится приемная кампания в российских вузах. Сдать оригиналы документа для поступления в выбранное учебное заведение по общему конкурсу можно будет до 3 августа. Приказы о зачислении в вузах выйдут с 4 по 9 августа, а не позднее 29 августа завершится и дополнительный набор по программам бакалавриата и специалитета.

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Выдача электронных виз

Иностранным туристам будет легче въехать в Россию: с 1 августа они смогут получить единую электронную визу, действующую на территории всей страны. Сейчас услуга доступна гражданам 52 государств, но список планируют расширить.

Паспортный контроль
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Такая виза дает право на однократный въезд в страну в качестве туриста, в деловых целях, а также для участия в научных, культурных, спортивных и других мероприятиях. Срок действия — 60 суток со дня оформления и не более 16 суток со дня прибытия в Россию. С документом можно не только приехать на машине, самолете или водном транспорте, но и пройти через границу пешком.

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Безвизовые поездки в Китай

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников анонсировал безвизовый туристический обмен между Россией, Китаем и Ираном. Первые организованные поездки планируют запускать с 1 августа. «Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день, мы рассчитываем, первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», — сказал министр.

Фото: Global Look Press/XinHua/Yang Guanyu

Сейчас прямым рейсом в Россию можно прилететь более чем из 30 стран, добавил Решетников. Ведомство также работает с Минтрансом над расширением географии.

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По словам экспертов, безвизовый обмен с Китаем положительно скажется на российской экономике, особенно на Дальнем Востоке, где существует необходимая для этого инфраструктура: пароходы, автобусы, дороги, пешеходные мосты и другое.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге

Отель в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Петербург с начала последнего летнего месяца введет курортный сбор. Программа будет действовать в городе в тестовом режиме до конца 2024 года. Совершеннолетние граждане, которые решили остановиться в отеле или других местах временного размещения более чем на одну ночь, должны будут доплатить к стоимости размещения 100 рублей в сутки. Собранные средства, как анонсировано, пойдут в городской бюджет и будут использованы в том числе для развития инфраструктуры. На льготные категории граждан сбор не распространяется.

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