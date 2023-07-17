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Авто в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа

Авто в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа

Автоэксперт Шапарин: авто в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Автомобили на российском рынке подорожают после 1 августа, когда вырастет ставка утилизационного сбора для ввозимых в Россию транспортных средств. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил агентству «Прайм» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Шапарин напомнил, что с начала третьего месяца лета ставка утильсбора для легковых авто вырастет в 1,7–3,7 раза. Эксперт отметил, что разница для физических лиц составит несколько тысяч рублей, в то время как юрлица могут отдавать по несколько сотен или миллионов рублей. Безусловно, индексация ставки отразится на стоимости всех ввозимых в РФ авто, в том числе китайских, которые сейчас пользуются на российском рынке невиданным прежде успехом.

Кроме того, индексация утильсбора затронет автомобили, объем двигателя которых превышает 3 л. Для таких авто не принципиально, ввозит ли их перекупщик или хозяин машины. Как правило, под новые правила ввоза авто с двигателями большого объема попадут машины премиум-сегмента.

«Когда Россия вступала в ВТО, то одним из требований международных переговорщиков было снижение таможенных пошлин на ввоз автомобилей, которыми защищали АвтоВАЗ от импортных конкурентов», ― отметил автоэксперт.

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Ранее этим днем стало известно, что АвтоВАЗ намеревается начать выпуск полуторалитровых 150-сильных турбомоторов в Тольятти на основе мощностей для выпуска моторов HR16, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

На сегодняшний день автозавод в Тольятти занимается производством 1,6-литровых двигателей в восьмиклапанной и шестнадцатиклапанной конфигурации мощностью 90 и 106 л.с. соответственно.

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