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Царь горы: как показал себя на дороге большой китайский кроссовер

«Известия» протестировали Geely Monjaro
Фото: Борис Ульзибат
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Monjaro — самый большой и дорогой автомобиль в модельной линейке Geely, представленной на российском рынке. Как и положено флагману, кроссовер подкупает приличным уровнем оснащения и современной технической начинкой. Тем не менее в ходе тест-драйва у «Известий» возникли определенные вопросы.

Африканские мотивы

В Китае этот автомобиль дебютировал еще в начале 2021 года, а к нам в страну добрался только сейчас. Причем в России он получил собственное имя Monjaro, созвучное с самой высокой вершиной Африки — горой Килиманджаро. Тема гор отражена даже в шильдике на крышке багажника: первая буква стилизована под горную вершину.

Салон Geely Monjaro подкупает качеством сборки и отделочных материалов. Обращают на себя внимание сразу три ЖК экрана (включая щиток приборов) на передней панели

Салон Geely Monjaro подкупает качеством сборки и отделочных материалов. Обращают на себя внимание сразу три ЖК-экрана (включая щиток приборов) на передней панели

Фото: Борис Ульзибат

Geely Monjaro построен на модульной платформе CMA, которая разработана компанией Volvo (шведский бренд принадлежит концерну Zhejiang Geely Holding Group). Она же лежит в основе Volvo XC40, а также кросс-купе Geely Tugella. Однако Monjaro заметно крупнее этих моделей: длина кроссовера составляет почти 4,8 м, а колесная база — 2,85 м. Несмотря на это, автомобиль предлагается только в пятиместном варианте, хотя у конкурентов есть версии и с третьим рядом сидений.

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Третий — лишний

Зато благодаря внушительной колесной базе на задних местах точно не будут жаловаться на тесноту — даже если спереди сидит рослый водитель или пассажир, на втором ряду сидений можно вольготно раскинуться, закинув ногу на ногу. Добавляет комфорта отдельный блок микроклимата, а также подогрев сидений. Правда, в отличие от других моделей этого сегмента кресла второго ряда не регулируются ни по длине, ни по углу наклона спинки.

Название модели созвучно с горой Килиманджаро. В «горной» теме оформлен и шильдик на крышке багажника
Название модели созвучно с горой Килиманджаро. В «горной» теме оформлен и шильдик на крышке багажника
Фото: Борис Ульзибат
Переднее кресла с подогревом и вентиляций за счет большого количества регулировок позволяют подобрать удобную посадку человеку любой комплекции
Передние кресла с подогревом и вентиляцией за счет большого количества регулировок позволяют подобрать удобную посадку человеку любой комплекции
Фото: Борис Ульзибат
Комплекс электронных помощников G-Pilot надежно подстраховывает водителя, который отвлекся от дороги
Комплекс электронных помощников G-Pilot надежно подстраховывает водителя, который отвлекся от дороги
Фото: Борис Ульзибат
Благодаря камерам кругового обзора, маневрирование в стесненных условиях не вызывает затруднений. Однако иногда динамические объекты например, проезжающие мимо машины, двоятся на экране
Благодаря камерам кругового обзора маневрирование в стесненных условиях не вызывает затруднений. Однако иногда динамические объекты, например проезжающие мимо машины, двоятся на экране
Фото: Борис Ульзибат
Для перехода из режима Drive в Reverse и обратно, джойстик селектора трансмиссии необходимо качнуть дважды
Для перехода из режима Drive в Reverse и обратно джойстик селектора трансмиссии необходимо качнуть дважды
Фото: Борис Ульзибат
Дополнительный дисплей, расположенный перед передним пассажиром, фактически дублирует центральный экран мультимедиа и обладает усеченным функционалом
Дополнительный дисплей, расположенный перед передним пассажиром, фактически дублирует центральный экран мультимедиа и обладает усеченным функционалом
Фото: Борис Ульзибат

А вот у водительского и переднего пассажирского кресла с регулировками (разумеется, при помощи электроприводов) всё в порядке: подобрать удобную посадку не составит труда человеку любой комплекции. Причем помимо подогрева передние сиденья еще могут и охлаждаться.

Интерьер Geely Monjaro выглядит необычно за счет сразу трех ЖК-дисплеев, расположенных на передней панели. Для переднего пассажира в машине предусмотрен индивидуальный монитор. Смотрится это действительно здорово: экраны расположены практически во всю ширину машины, от двери до двери. Однако с точки зрения функциональности такое решение кажется спорным.

До 100 км/ч Geely Monjaro разгоняется за 7,7 с. Средний расход топлива в смешанном режиме — 8,5 литров на 100 км

До 100 км/ч Geely Monjaro разгоняется за 7,7 с. Средний расход топлива в смешанном режиме — 8,5 л на 100 км

Фото: Борис Ульзибат

Прежде всего дополнительное яркое пятно на передней панели отвлекает водителя во время движения в темное время суток (хотя пассажирский экран можно принудительно отключить). Но главный вопрос возникает, когда начинаешь разбираться в функционале этого монитора. По большому счету он лишь дублирует часть функций центрального дисплея мультимедиа. В частности, дополнительный экран позволяет переднему пассажиру самостоятельно настраивать микроклимат в своей зоне салона и частично управлять системой мультимедиа (выбирать носитель, менять музыкальные треки и частоту радиостанции, громкость звука). Однако с тем же успехом он может совершать эти операции и на основном, центральном дисплее.

Правда, на пассажирском мониторе можно смотреть фильмы (причем даже во время движения), но только с внешнего флеш-накопителя. Сколько потенциальных покупателей Monjaro воспользуются такой возможностью, остается только гадать.

За счет внушительной колесной базы (2,85 метра) на втором ряду сидений очень просторно
За счет внушительной колесной базы (2,85 м) на втором ряду сидений очень просторно
Фото: Борис Ульзибат
Пассажирские места оснащены подогревом, а также отдельным блоком управления микроклиматом
Пассажирские места оснащены подогревом, а также отдельным блоком управления микроклиматом
Фото: Борис Ульзибат
Объема багажника составляет 562 литра
Объем багажника составляет 562 литра
Фото: Борис Ульзибат
Задние сиденья складываются по частям, но при этом не регулируются ни по длине, ни по углу наклона спинки
Задние сиденья складываются по частям, но при этом не регулируются ни по длине, ни по углу наклона спинки
Фото: Борис Ульзибат

Куда более востребованными были бы функции Apple CarPlay и Android Auto, позволяющие подключить к автомобилю смартфон и использовать его в качестве навигатора или отвечать на звонки по громкой связи. Однако на Monjaro этих, уже ставших привычными в современных автомобилях систем нет. Вместо них владельцу предлагается использовать приложение CarbitLink, которое лишь «зеркалит» экран смартфона. Причем если с гаджетами на платформе Android еще можно управлять приложением с дисплея мультимедиа, то с продукцией «яблока» система не дружит: для любых операций необходимо брать телефон в руки.

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Почти на автопилоте

Под капотом Geely Monjaro двухлитровый турбированный мотор мощностью 238 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Несмотря на приличную массу машины (без малого 2,3 т), мощности вполне хватает как в городе, так и на магистралях. Автомобиль позволяет бодро стартовать со светофоров и не чувствовать себя ущербно в потоке транспорта. Не возникает проблем и с обгонами на загородных шоссе. В ответ на нажатие педали акселератора автоматическая трансмиссия сбрасывает пару передач, и автомобиль уверенно ускоряется, позволяя без особого труда завершить маневр. Подвеска неплохо отрабатывает как мелкие неровности, так и крупные дефекты дороги, но при этом не дает машине раскачиваться на пологих волнах асфальта и не позволяет излишне крениться в поворотах.

Благодаря клиренсу в 21 см и подключаемому полному приводу, Geely Monjaro не спасует на легком бездорожье

Благодаря клиренсу в 21 см и подключаемому полному приводу Geely Monjaro не спасует на легком бездорожье

Фото: Борис Ульзибат

Отдельного упоминания заслуживает работа комплекса водительских ассистентов (системы слежения за разметкой и удержания полосы, датчики контроля «слепых зон», адаптивный круиз-контроль) под названием G-Pilot. Чтобы оценить, как он функционирует, пришлось намеренно отпустить руль перед достаточно крутым поворотом. Система моментально поняла, что водитель фактически не управляет автомобилем, и начала настойчиво требовать «держать руки на руле», привлекая внимание пронзительным звуком зуммера и яркими всполохами светодиодов на панели приборов. Намеренно игнорирую эти предупреждения, готовый в любой момент схватиться за баранку. «Поймав» датчиками разметку, кроссовер самостоятельно зашел в вираж, не пересекая нанесенные на асфальте линии.

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Категорически не советую повторять эксперимент — для него я специально выбрал пустынную дорогу и улучил момент, когда поблизости никого не было. Такое «хулиганство» было вызвано исключительно необходимостью проверить работу системы G-Pilot. Этот комплекс — лишь страховка на случай, если водитель по каким-то причинам отвлечется от дороги. Его ни в коем случае нельзя расценивать как своеобразный автопилот.

Грязевые ванны

Geely Monjaro лишен «внедорожных» помощников вроде блокировок дифференциалов или понижающей передачи, поэтому для вылазок на серьезный Off-Road этот автомобиль не предназначен. Однако клиренс в 21 см и автоматически подключаемый полный привод (на задней оси установлена многодисковая муфта BorgWarner) без труда позволяют ему преодолевать легкое бездорожье вроде разбитой грунтовки.

В начальной комплектации Geely Monjaro обойдется в 4,5 млн рублей. За пассажирский дисплей, комплекс G-Pilot, проекцию панели приборов на лобовом стекле и некоторые другие опции необходимо доплатить 200 тыс. рублей

В начальной комплектации Geely Monjaro обойдется в 4,5 млн рублей. За пассажирский дисплей, комплекс G-Pilot, проекцию панели приборов на лобовом стекле и некоторые другие опции необходимо доплатить 200 тыс. рублей

Фото: Борис Ульзибат

Кстати, водитель и пассажиры могут не опасаться испачкаться о пороги — на Monjaro они надежно защищены от грязи специальными накладками и уплотнителями в нижней части дверей.

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Цена вопроса

В начальной комплектации Geely Monjaro обойдется в 4,5 млн рублей. Версия с пассажирским дисплеем, комплексом G-Pilot, акустической системой с 10 динамиками, двойными стеклами и проекцией приборов на лобовом стекле стоит на 200 тыс. рублей больше. Еще 100 тыс. надо будет заплатить за отделку салона замшей и специальную окраску «изумрудный металлик». Возможно, кому-то эти цены покажутся несколько завышенными (особенно учитывая, что конкуренты примерно за эту же сумму предлагают семиместные кроссоверы, но с менее мощным мотором). Однако для определенной категории покупателей третий ряд сидений не принципиален, а вот за дополнительные четыре десятка «лошадей» под капотом они вполне готовы доплатить.

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