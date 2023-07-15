Царь горы: как показал себя на дороге большой китайский кроссовер

Monjaro — самый большой и дорогой автомобиль в модельной линейке Geely, представленной на российском рынке. Как и положено флагману, кроссовер подкупает приличным уровнем оснащения и современной технической начинкой. Тем не менее в ходе тест-драйва у «Известий» возникли определенные вопросы.

Африканские мотивы

В Китае этот автомобиль дебютировал еще в начале 2021 года, а к нам в страну добрался только сейчас. Причем в России он получил собственное имя Monjaro, созвучное с самой высокой вершиной Африки — горой Килиманджаро. Тема гор отражена даже в шильдике на крышке багажника: первая буква стилизована под горную вершину.

Салон Geely Monjaro подкупает качеством сборки и отделочных материалов. Обращают на себя внимание сразу три ЖК-экрана (включая щиток приборов) на передней панели Фото: Борис Ульзибат

Geely Monjaro построен на модульной платформе CMA, которая разработана компанией Volvo (шведский бренд принадлежит концерну Zhejiang Geely Holding Group). Она же лежит в основе Volvo XC40, а также кросс-купе Geely Tugella. Однако Monjaro заметно крупнее этих моделей: длина кроссовера составляет почти 4,8 м, а колесная база — 2,85 м. Несмотря на это, автомобиль предлагается только в пятиместном варианте, хотя у конкурентов есть версии и с третьим рядом сидений.

Третий — лишний

Зато благодаря внушительной колесной базе на задних местах точно не будут жаловаться на тесноту — даже если спереди сидит рослый водитель или пассажир, на втором ряду сидений можно вольготно раскинуться, закинув ногу на ногу. Добавляет комфорта отдельный блок микроклимата, а также подогрев сидений. Правда, в отличие от других моделей этого сегмента кресла второго ряда не регулируются ни по длине, ни по углу наклона спинки.

Название модели созвучно с горой Килиманджаро. В «горной» теме оформлен и шильдик на крышке багажника Фото: Борис Ульзибат Передние кресла с подогревом и вентиляцией за счет большого количества регулировок позволяют подобрать удобную посадку человеку любой комплекции Фото: Борис Ульзибат Комплекс электронных помощников G-Pilot надежно подстраховывает водителя, который отвлекся от дороги Фото: Борис Ульзибат Благодаря камерам кругового обзора маневрирование в стесненных условиях не вызывает затруднений. Однако иногда динамические объекты, например проезжающие мимо машины, двоятся на экране Фото: Борис Ульзибат Для перехода из режима Drive в Reverse и обратно джойстик селектора трансмиссии необходимо качнуть дважды Фото: Борис Ульзибат Дополнительный дисплей, расположенный перед передним пассажиром, фактически дублирует центральный экран мультимедиа и обладает усеченным функционалом Фото: Борис Ульзибат

А вот у водительского и переднего пассажирского кресла с регулировками (разумеется, при помощи электроприводов) всё в порядке: подобрать удобную посадку не составит труда человеку любой комплекции. Причем помимо подогрева передние сиденья еще могут и охлаждаться.

Интерьер Geely Monjaro выглядит необычно за счет сразу трех ЖК-дисплеев, расположенных на передней панели. Для переднего пассажира в машине предусмотрен индивидуальный монитор. Смотрится это действительно здорово: экраны расположены практически во всю ширину машины, от двери до двери. Однако с точки зрения функциональности такое решение кажется спорным .

До 100 км/ч Geely Monjaro разгоняется за 7,7 с. Средний расход топлива в смешанном режиме — 8,5 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат

Прежде всего дополнительное яркое пятно на передней панели отвлекает водителя во время движения в темное время суток (хотя пассажирский экран можно принудительно отключить). Но главный вопрос возникает, когда начинаешь разбираться в функционале этого монитора. По большому счету он лишь дублирует часть функций центрального дисплея мультимедиа. В частности, дополнительный экран позволяет переднему пассажиру самостоятельно настраивать микроклимат в своей зоне салона и частично управлять системой мультимедиа (выбирать носитель, менять музыкальные треки и частоту радиостанции, громкость звука). Однако с тем же успехом он может совершать эти операции и на основном, центральном дисплее.

Правда, на пассажирском мониторе можно смотреть фильмы (причем даже во время движения), но только с внешнего флеш-накопителя. Сколько потенциальных покупателей Monjaro воспользуются такой возможностью, остается только гадать.

За счет внушительной колесной базы (2,85 м) на втором ряду сидений очень просторно Фото: Борис Ульзибат Пассажирские места оснащены подогревом, а также отдельным блоком управления микроклиматом Фото: Борис Ульзибат Объем багажника составляет 562 литра Фото: Борис Ульзибат Задние сиденья складываются по частям, но при этом не регулируются ни по длине, ни по углу наклона спинки Фото: Борис Ульзибат

Куда более востребованными были бы функции Apple CarPlay и Android Auto, позволяющие подключить к автомобилю смартфон и использовать его в качестве навигатора или отвечать на звонки по громкой связи. Однако на Monjaro этих, уже ставших привычными в современных автомобилях систем нет . Вместо них владельцу предлагается использовать приложение CarbitLink, которое лишь «зеркалит» экран смартфона. Причем если с гаджетами на платформе Android еще можно управлять приложением с дисплея мультимедиа, то с продукцией «яблока» система не дружит: для любых операций необходимо брать телефон в руки.

Почти на автопилоте

Под капотом Geely Monjaro двухлитровый турбированный мотор мощностью 238 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Несмотря на приличную массу машины (без малого 2,3 т), мощности вполне хватает как в городе, так и на магистралях. Автомобиль позволяет бодро стартовать со светофоров и не чувствовать себя ущербно в потоке транспорта. Не возникает проблем и с обгонами на загородных шоссе. В ответ на нажатие педали акселератора автоматическая трансмиссия сбрасывает пару передач, и автомобиль уверенно ускоряется, позволяя без особого труда завершить маневр. Подвеска неплохо отрабатывает как мелкие неровности, так и крупные дефекты дороги, но при этом не дает машине раскачиваться на пологих волнах асфальта и не позволяет излишне крениться в поворотах.

Благодаря клиренсу в 21 см и подключаемому полному приводу Geely Monjaro не спасует на легком бездорожье Фото: Борис Ульзибат

Отдельного упоминания заслуживает работа комплекса водительских ассистентов (системы слежения за разметкой и удержания полосы, датчики контроля «слепых зон», адаптивный круиз-контроль) под названием G-Pilot. Чтобы оценить, как он функционирует, пришлось намеренно отпустить руль перед достаточно крутым поворотом. Система моментально поняла, что водитель фактически не управляет автомобилем, и начала настойчиво требовать «держать руки на руле», привлекая внимание пронзительным звуком зуммера и яркими всполохами светодиодов на панели приборов. Намеренно игнорирую эти предупреждения, готовый в любой момент схватиться за баранку. «Поймав» датчиками разметку, кроссовер самостоятельно зашел в вираж, не пересекая нанесенные на асфальте линии.

Категорически не советую повторять эксперимент — для него я специально выбрал пустынную дорогу и улучил момент, когда поблизости никого не было. Такое «хулиганство» было вызвано исключительно необходимостью проверить работу системы G-Pilot. Этот комплекс — лишь страховка на случай, если водитель по каким-то причинам отвлечется от дороги. Его ни в коем случае нельзя расценивать как своеобразный автопилот.

Грязевые ванны

Geely Monjaro лишен «внедорожных» помощников вроде блокировок дифференциалов или понижающей передачи, поэтому для вылазок на серьезный Off-Road этот автомобиль не предназначен. Однако клиренс в 21 см и автоматически подключаемый полный привод (на задней оси установлена многодисковая муфта BorgWarner) без труда позволяют ему преодолевать легкое бездорожье вроде разбитой грунтовки.

В начальной комплектации Geely Monjaro обойдется в 4,5 млн рублей. За пассажирский дисплей, комплекс G-Pilot, проекцию панели приборов на лобовом стекле и некоторые другие опции необходимо доплатить 200 тыс. рублей Фото: Борис Ульзибат

Кстати, водитель и пассажиры могут не опасаться испачкаться о пороги — на Monjaro они надежно защищены от грязи специальными накладками и уплотнителями в нижней части дверей.

Цена вопроса