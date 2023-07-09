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Мечтать не вредно: чем интересен новый премиум-минивэн

Тест-драйв Voyah Dream PHEV
Фото: Борис Ульзибат
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Кто-то скажет, что минивэны — скучный жанр, и в целом будет прав. Такие машины в основном используют в качестве бизнес-шаттлов либо в качестве семейного транспорта для многодетных. Ничего особенного тут не выдумаешь. Одни, недолго думая, облагораживают коммерческий фургон, другие, чтобы развеять скуку, превращают однообъемник в инопланетное чудище. Создатели Voyah Dream PHEV пошли другим путем. Чем необычен этот гибридный автомобиль — в материале «Известий».

Дело молодое

Даже среди именитых марок минивэнов единицы тех, кто соблюдает баланс дизайна и потребительских свойств. О динамических качествах таких машин вообще задумываются мало. А вот юная премиум-марка Voyah озаботилась не только динамикой, но и многими другими не очевидными в сегменте минивэнов вещами. Вряд ли по неопытности — бренд принадлежит крупному китайскому концерну DongFeng, идентичность марке придумывало международное агентство Labbrand, в портфеле которого Porsche, Coca-Cola и Netflix, стилистов привлекли из ателье ItalDesign. В итоге получился необычный однообъемник — эффектный, богатый и очень быстрый. Не автомобиль, а мечта, как, собственно, переводится его название.

Voyah Dream PHEV

Габариты Voyah Dream PHEV: 5315×1985×1800 мм. Колесная база: 3200 мм

Фото: Борис Ульзибат

Красота — понятие субъективное, но дизайнеры хорошо поработали над массивным корпусом длиной 5,3 м. Добавили рельефа боковинам, визуально занизили линию крыши и поставили на очень большие для этого класса 20-дюймовые колеса. В результате Dream выглядит изящнее и меньше, чем есть на самом деле, но при этом солидно.

Voyah Dream PHEV

Минимальный клиренс Dream 133 мм. Благодаря пневмоподвеске его можно менять в диапазоне 96 мм

Фото: Борис Ульзибат

Громадная решетка радиатора с хитросплетением хромированных прутьев, состыкованные в стиле Rolls-Royce ручки дверей, светящаяся полоса со светящимся шильдиком-птичкой посередине — всё это доносит до окружающих нехитрое послание: едет босс.

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Тест-драйв премиальных электромашин и гибридов Voyah — кроссоверов Free и минивэна Dream

Ряды и статусы

Интерьер скроен со схожим посылом, в нем прослеживаются мотивы мерседесовских лимузинов. Вместительные кресла с толстыми спинками, прострочка и матовый хром. Выглядит дорого, если не вдаваться в подробности. Например, толстая мягкая кожа на сиденьях — искусственная, а отделка скромнее, чем у более доступного кроссовера Free.

Voyah Dream PHEV

Салон может быть не только бежевым, но и белым

Фото: Борис Ульзибат

Широченная дверь с еле слышным жужжанием сдвигается вбок — и важный пассажир с достоинством покидает машину. Самый статусный — второй ряд, с двумя раздельными креслами с выдвижными оттоманками под ноги, массажем, подогревом, вентиляцией и подголовниками с боковой поддержкой, как в самолете. Люк над задними креслами снабжен электрифицированной шторкой, передние пассажиры сдвигают шторку своего люка вручную.

В просторе на втором ряду есть как плюсы, так и минусы. До потолочного блока климат-контроля, подстаканников в дверях и ящичков в центральном подлокотнике нужно тянуться. Странно, что для статусных пассажиров нет отдельных мультимедийных дисплеев, хотя у менее статусных спереди аж три экрана. Зато массаж в передних креслах не предусмотрен.

Посадка за рулем вертикальная, но кресла удобны и снабжены подогревом и вентиляцией
Посадка за рулем вертикальная, но кресла удобны и снабжены подогревом и вентиляцией
Фото: Борис Ульзибат
Кресла среднего ряда снабжены массажем и выдвижными оттоманками для ног. Стоит также отметить флокированные углубления под мобильные телефоны
Кресла среднего ряда снабжены массажем и выдвижными оттоманками для ног. Стоит также отметить флокированные углубления под мобильные телефоны
Фото: Борис Ульзибат
Протиснуться на третий ряд не так-то просто
Протиснуться на третий ряд не так-то просто
Фото: Борис Ульзибат
Объем багажника 427 л, у третьего ряда складываются только спинки, образуя ступеньку
Объем багажника 427 л, у третьего ряда складываются только спинки, образуя ступеньку
Фото: Борис Ульзибат

На «галерке» поместятся трое худых референтов — туда можно попасть, протиснувшись между креслами либо сдвинув одно из них вперед, но и в том случае будет узко. Кресло босса двигается вручную, а электрифицированная спинка нехотя кланяется и при откидывании ложится аккурат на диван третьего ряда.

Вообще, Dream больше про бизнес, чем про семейные дела — возможности внутренней трансформации скромные. Для увеличения объема багажника можно сложить спинки дивана, но всё равно получится внушительная ступенька. С перевозкой чего-то крупногабаритного могут возникнуть проблемы. Не царское это дело — холодильники возить.

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Автобус-спортсмен

Из-за вертикальной посадки за рулем чувствуешь себя шофером настоящего автобуса. Но лишь до тех пор, пока Dream не начинает ускоряться. Минивэн построен на той же платформе, что и кроссовер Free, а значит, может существовать как в электрическом (435 л.с. и 620 Нм), так и в гибридном (394 л.с. и 610 Нм) исполнении. Причем внешняя разница между этими версиями минимальна: у «электрички» вместо настоящей радиаторной решетки глянцевая заглушка с имитацией хромированных прутьев. Разница в динамике тоже невелика.

Voyah Dream PHEV

Разгон с места до «сотни» занимает 6,6 с. Максимальная скорость — 200 км/ч. На льду Байкала он установил рекорд, разогнавшись до 218 км/ч

Фото: Борис Ульзибат

Электрический Dream разгоняется с места до 100 км/ч за впечатляющие 5,9 с, и вжимающее в кресло ускорение заставляет поверить заявленным цифрам. Гибридный вариант проделывает то же упражнение за 6,6 с, но его разгон мягче — как будто он бережет хитроумный редуктор, благодаря которому двигатель внутреннего сгорания подключается к колесам на разгоне. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч, но и этого хватило, чтобы установить рекорд.

Режим «веселых» стартов Perf довольно быстро опустошает небольшую батарею Dream PHEV, запаса которой хватает всего лишь на 82 км, и при заряде меньше 50% минивэн становится менее прытким.

Voyah Dream PHEV

Заявленный запас хода на электротяге — 82 км, общий — 750 км

Фото: Борис Ульзибат

Хотя основное назначение полуторалитрового движка — подзаряжать аккумулятор, он не молотит постоянно даже в принудительном бензиновом режиме, то и дело отключаясь в пробках. Рекуперация возвращает часть энергии, но она по-настоящему эффективна лишь на крутых спусках. То есть батарея постоянно пополняется из двух источников, и заявленная дальнобойность гибрида достигает 750 км против 482 км у чисто электрической машины.

Через меню можно выбрать электрический или электробензиновый режим, включить более интенсивную рекуперацию на спуске, а на скоростной прямой, наоборот, ее убрать. От этого зависит скорость, с какой батарея восполняет энергию. Впрочем, все эти игры здорово отвлекают от дороги.

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Гибрид вне закона?

Если будет желание погонять или, наоборот, проехать максимальное расстояние на электротяге Dream PHEV придется ставить к розетке. И тут есть сложности — гибрид не заряжается от быстрых станций, а от медленных не может взять более 6,6 кВт. Чтобы зарядить аккумулятор с 5 до 100%, нужно провести у ЭЗС 4,5 часа. С одной стороны, в Москве есть целая сеть бесплатных зарядных станций. С другой — правовой статус гибрида до конца не урегулирован.

Dream PHEV

Dream PHEV поддерживает только медленные зарядные станции. Чтобы зарядить аккумулятор с 5% до 100% потребуется 4,5 часа

Фото: Борис Ульзибат

«Места у зарядных станций предназначены только для зарядки электромобилей, поэтому после завершения сессии необходимо покинуть место зарядки. Парковаться без оплаты на улицах Москвы могут только электромобили. Владельцам иных автомобилей, в том числе гибридных, парковку необходимо оплачивать», — рассказали «Известиям» в ГКУ АМПП. Для проверки автомобиля инспекторы используют данные о типах двигателя, полученные от ГИБДД. Как в этом случае заряжать гибрид — вопрос. В теории можно оплатить парковку во время зарядки, эвакуировать машину, «привязанную» кабелем к ЭЗС, не получится, но это дополнительные деньги и дополнительные нервы.

И всё равно гибрид позволяет передвигаться как на обычном автомобиле и не думать постоянно о поисках розетки. Да и на АЗС не нужно заезжать часто: средний расход бензина, показанный борткомпьютером, — всего 9,1 л на «сотню». Для большой мощной машины это очень мало.

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Тише едешь

Ездить на Dream далеко — одно удовольствие. Это очень тихий автомобиль — чуть гудят шины, где-то очень далеко шепчет мотор. Понять, как работает хитроумная трансмиссия, можно разве что по крохотной схеме на приборке: вот электромоторы начали крутить колеса, вот они переключились на рекуперацию, вот бензиновый мотор начал заряжать батарею, вот он подключился к колесам. Ни шума, ни вибраций.

Адаптивный круиз-контроль, уверенно держит скорость и ориентируется по разметке и едущим впереди машинам и только время от времени требует от водителя касаться руля.

Dream PHEV

Гибридный Dream PHEV стоит 9 млн 290 тыс. рублей, электрический — 9 млн 990 тыс. рублей

Фото: Борис Ульзибат

Специальная камера сканирует дорогу, меняя характеристики пневмоподвески. Dream идет по асфальту плавно, чуть покачиваясь на волнах. И только на крупных ямах он то и дело вздрагивает большими колесами. В поворотах большой минивэн, наоборот, собирается, хотя точность их у «электрички» выше, чем у гибрида, за счет лучшей развесовки.

Обгоны фур удаются легко даже с разряженной батареей — такой динамики от автобуса не ожидаешь. Не ожидаешь, и что такой машиной довольно просто маневрировать на узких улочках и парковке. Прежде всего благодаря качественной картинке с камер кругового обзора.

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Где у него кнопка?

В автомобильной части Dream вроде бы понятен, но сразу сесть за руль и поехать не выйдет — нужен инструктаж. Например, у него нет кнопки, запускающей и глушащей силовую установку. С одной стороны, это кажется простым — сел, качнул джойстик в нужное положение и поехал. Нужно выйти из машины — просто нажал кнопку Parking, захлопнул дверь и нажал «замочек» на ключе. С другой — даже спустя несколько дней всё равно по несколько раз проверяешь, заглушен ли автомобиль.

Селектор выбора режимов движения нефиксируемый
Селектор выбора режимов движения нефиксируемый
Фото: Борис Ульзибат
В оснащении есть и система ночного видения
В оснащении есть и система ночного видения
Фото: Борис Ульзибат
Климат-контролем можно управлять через сенсорную панель и через меню дисплея
Климат-контролем можно управлять через сенсорную панель и через меню дисплея
Фото: Борис Ульзибат
Дизайн приборной панели может быть минималистичным
Дизайн приборной панели может быть минималистичным
Фото: Борис Ульзибат
Либо с классическими циферблатами
Либо с классическими циферблатами
Фото: Борис Ульзибат
Через меню можно выбрать различные настройки силовой установки. Язык пока английский, но скоро появится русификация
Через меню можно выбрать различные настройки силовой установки. Язык пока английский, но скоро появится русификация
Фото: Борис Ульзибат
Лючок бензобака открывается через секретную вкладку
Лючок бензобака открывается через секретную вкладку
Фото: Борис Ульзибат

Придется запоминать, где что находится в меню центрального дисплея. Например, виртуальная кнопка разблокировки лючка бензобака обнаруживается на секретной вкладке, которая появляется, если провести пальцем по дисплею слева направо.

В электрическом Dream не нужно искать, где открывается лючок бензобака, а в остальном эти машины практически неотличимы. Основная разница в дальнобойности. «Электричка» дополнительно предлагает набор автомобильных льгот вроде бесплатных парковки и проезда по платным трассам, гибрид, в свою очередь, на 700 тыс. рублей дешевле. В любом случае для российского рынка сейчас это уникальное предложение, хотя и с кусачей ценой. Наличие официальной гарантии для технически сложного автомобиля — несомненный плюс.

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