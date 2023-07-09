Мечтать не вредно: чем интересен новый премиум-минивэн

Кто-то скажет, что минивэны — скучный жанр, и в целом будет прав. Такие машины в основном используют в качестве бизнес-шаттлов либо в качестве семейного транспорта для многодетных. Ничего особенного тут не выдумаешь. Одни, недолго думая, облагораживают коммерческий фургон, другие, чтобы развеять скуку, превращают однообъемник в инопланетное чудище. Создатели Voyah Dream PHEV пошли другим путем. Чем необычен этот гибридный автомобиль — в материале «Известий».

Дело молодое

Даже среди именитых марок минивэнов единицы тех, кто соблюдает баланс дизайна и потребительских свойств. О динамических качествах таких машин вообще задумываются мало. А вот юная премиум-марка Voyah озаботилась не только динамикой, но и многими другими не очевидными в сегменте минивэнов вещами. Вряд ли по неопытности — бренд принадлежит крупному китайскому концерну DongFeng, идентичность марке придумывало международное агентство Labbrand, в портфеле которого Porsche, Coca-Cola и Netflix, стилистов привлекли из ателье ItalDesign. В итоге получился необычный однообъемник — эффектный, богатый и очень быстрый. Не автомобиль, а мечта, как, собственно, переводится его название.

Габариты Voyah Dream PHEV: 5315×1985×1800 мм. Колесная база: 3200 мм Фото: Борис Ульзибат

Красота — понятие субъективное, но дизайнеры хорошо поработали над массивным корпусом длиной 5,3 м. Добавили рельефа боковинам, визуально занизили линию крыши и поставили на очень большие для этого класса 20-дюймовые колеса. В результате Dream выглядит изящнее и меньше, чем есть на самом деле, но при этом солидно.

Минимальный клиренс Dream 133 мм. Благодаря пневмоподвеске его можно менять в диапазоне 96 мм Фото: Борис Ульзибат

Громадная решетка радиатора с хитросплетением хромированных прутьев, состыкованные в стиле Rolls-Royce ручки дверей, светящаяся полоса со светящимся шильдиком-птичкой посередине — всё это доносит до окружающих нехитрое послание: едет босс.

Ряды и статусы

Интерьер скроен со схожим посылом, в нем прослеживаются мотивы мерседесовских лимузинов. Вместительные кресла с толстыми спинками, прострочка и матовый хром. Выглядит дорого, если не вдаваться в подробности. Например, толстая мягкая кожа на сиденьях — искусственная, а отделка скромнее, чем у более доступного кроссовера Free.

Салон может быть не только бежевым, но и белым Фото: Борис Ульзибат

Широченная дверь с еле слышным жужжанием сдвигается вбок — и важный пассажир с достоинством покидает машину. Самый статусный — второй ряд, с двумя раздельными креслами с выдвижными оттоманками под ноги, массажем, подогревом, вентиляцией и подголовниками с боковой поддержкой, как в самолете. Люк над задними креслами снабжен электрифицированной шторкой, передние пассажиры сдвигают шторку своего люка вручную.

В просторе на втором ряду есть как плюсы, так и минусы. До потолочного блока климат-контроля, подстаканников в дверях и ящичков в центральном подлокотнике нужно тянуться. Странно, что для статусных пассажиров нет отдельных мультимедийных дисплеев, хотя у менее статусных спереди аж три экрана. Зато массаж в передних креслах не предусмотрен.

Посадка за рулем вертикальная, но кресла удобны и снабжены подогревом и вентиляцией Фото: Борис Ульзибат Кресла среднего ряда снабжены массажем и выдвижными оттоманками для ног. Стоит также отметить флокированные углубления под мобильные телефоны Фото: Борис Ульзибат Протиснуться на третий ряд не так-то просто Фото: Борис Ульзибат Объем багажника 427 л, у третьего ряда складываются только спинки, образуя ступеньку Фото: Борис Ульзибат

На «галерке» поместятся трое худых референтов — туда можно попасть, протиснувшись между креслами либо сдвинув одно из них вперед, но и в том случае будет узко. Кресло босса двигается вручную, а электрифицированная спинка нехотя кланяется и при откидывании ложится аккурат на диван третьего ряда.

Вообще, Dream больше про бизнес, чем про семейные дела — возможности внутренней трансформации скромные. Для увеличения объема багажника можно сложить спинки дивана, но всё равно получится внушительная ступенька. С перевозкой чего-то крупногабаритного могут возникнуть проблемы. Не царское это дело — холодильники возить.

Автобус-спортсмен

Из-за вертикальной посадки за рулем чувствуешь себя шофером настоящего автобуса. Но лишь до тех пор, пока Dream не начинает ускоряться. Минивэн построен на той же платформе, что и кроссовер Free, а значит, может существовать как в электрическом (435 л.с. и 620 Нм), так и в гибридном (394 л.с. и 610 Нм) исполнении. Причем внешняя разница между этими версиями минимальна: у «электрички» вместо настоящей радиаторной решетки глянцевая заглушка с имитацией хромированных прутьев. Разница в динамике тоже невелика.

Разгон с места до «сотни» занимает 6,6 с. Максимальная скорость — 200 км/ч. На льду Байкала он установил рекорд, разогнавшись до 218 км/ч Фото: Борис Ульзибат

Электрический Dream разгоняется с места до 100 км/ч за впечатляющие 5,9 с, и вжимающее в кресло ускорение заставляет поверить заявленным цифрам. Гибридный вариант проделывает то же упражнение за 6,6 с, но его разгон мягче — как будто он бережет хитроумный редуктор, благодаря которому двигатель внутреннего сгорания подключается к колесам на разгоне. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч, но и этого хватило, чтобы установить рекорд.

Режим «веселых» стартов Perf довольно быстро опустошает небольшую батарею Dream PHEV, запаса которой хватает всего лишь на 82 км, и при заряде меньше 50% минивэн становится менее прытким.

Заявленный запас хода на электротяге — 82 км, общий — 750 км Фото: Борис Ульзибат

Хотя основное назначение полуторалитрового движка — подзаряжать аккумулятор, он не молотит постоянно даже в принудительном бензиновом режиме, то и дело отключаясь в пробках. Рекуперация возвращает часть энергии, но она по-настоящему эффективна лишь на крутых спусках. То есть батарея постоянно пополняется из двух источников, и заявленная дальнобойность гибрида достигает 750 км против 482 км у чисто электрической машины.

Через меню можно выбрать электрический или электробензиновый режим, включить более интенсивную рекуперацию на спуске, а на скоростной прямой, наоборот, ее убрать. От этого зависит скорость, с какой батарея восполняет энергию. Впрочем, все эти игры здорово отвлекают от дороги.

Гибрид вне закона?

Если будет желание погонять или, наоборот, проехать максимальное расстояние на электротяге Dream PHEV придется ставить к розетке. И тут есть сложности — гибрид не заряжается от быстрых станций, а от медленных не может взять более 6,6 кВт. Чтобы зарядить аккумулятор с 5 до 100%, нужно провести у ЭЗС 4,5 часа. С одной стороны, в Москве есть целая сеть бесплатных зарядных станций. С другой — правовой статус гибрида до конца не урегулирован.

Dream PHEV поддерживает только медленные зарядные станции. Чтобы зарядить аккумулятор с 5% до 100% потребуется 4,5 часа Фото: Борис Ульзибат

«Места у зарядных станций предназначены только для зарядки электромобилей, поэтому после завершения сессии необходимо покинуть место зарядки. Парковаться без оплаты на улицах Москвы могут только электромобили. Владельцам иных автомобилей, в том числе гибридных, парковку необходимо оплачивать», — рассказали «Известиям» в ГКУ АМПП. Для проверки автомобиля инспекторы используют данные о типах двигателя, полученные от ГИБДД. Как в этом случае заряжать гибрид — вопрос. В теории можно оплатить парковку во время зарядки, эвакуировать машину, «привязанную» кабелем к ЭЗС, не получится, но это дополнительные деньги и дополнительные нервы.

И всё равно гибрид позволяет передвигаться как на обычном автомобиле и не думать постоянно о поисках розетки. Да и на АЗС не нужно заезжать часто: средний расход бензина, показанный борткомпьютером, — всего 9,1 л на «сотню». Для большой мощной машины это очень мало.

Тише едешь

Ездить на Dream далеко — одно удовольствие. Это очень тихий автомобиль — чуть гудят шины, где-то очень далеко шепчет мотор. Понять, как работает хитроумная трансмиссия, можно разве что по крохотной схеме на приборке: вот электромоторы начали крутить колеса, вот они переключились на рекуперацию, вот бензиновый мотор начал заряжать батарею, вот он подключился к колесам. Ни шума, ни вибраций.

Адаптивный круиз-контроль, уверенно держит скорость и ориентируется по разметке и едущим впереди машинам и только время от времени требует от водителя касаться руля.

Гибридный Dream PHEV стоит 9 млн 290 тыс. рублей, электрический — 9 млн 990 тыс. рублей Фото: Борис Ульзибат

Специальная камера сканирует дорогу, меняя характеристики пневмоподвески. Dream идет по асфальту плавно, чуть покачиваясь на волнах. И только на крупных ямах он то и дело вздрагивает большими колесами. В поворотах большой минивэн, наоборот, собирается, хотя точность их у «электрички» выше, чем у гибрида, за счет лучшей развесовки.

Обгоны фур удаются легко даже с разряженной батареей — такой динамики от автобуса не ожидаешь. Не ожидаешь, и что такой машиной довольно просто маневрировать на узких улочках и парковке. Прежде всего благодаря качественной картинке с камер кругового обзора.

Где у него кнопка?

В автомобильной части Dream вроде бы понятен, но сразу сесть за руль и поехать не выйдет — нужен инструктаж. Например, у него нет кнопки, запускающей и глушащей силовую установку. С одной стороны, это кажется простым — сел, качнул джойстик в нужное положение и поехал. Нужно выйти из машины — просто нажал кнопку Parking, захлопнул дверь и нажал «замочек» на ключе. С другой — даже спустя несколько дней всё равно по несколько раз проверяешь, заглушен ли автомобиль.

Селектор выбора режимов движения нефиксируемый Фото: Борис Ульзибат В оснащении есть и система ночного видения Фото: Борис Ульзибат Климат-контролем можно управлять через сенсорную панель и через меню дисплея Фото: Борис Ульзибат Дизайн приборной панели может быть минималистичным Фото: Борис Ульзибат Либо с классическими циферблатами Фото: Борис Ульзибат Через меню можно выбрать различные настройки силовой установки. Язык пока английский, но скоро появится русификация Фото: Борис Ульзибат Лючок бензобака открывается через секретную вкладку Фото: Борис Ульзибат

Придется запоминать, где что находится в меню центрального дисплея. Например, виртуальная кнопка разблокировки лючка бензобака обнаруживается на секретной вкладке, которая появляется, если провести пальцем по дисплею слева направо.