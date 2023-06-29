Он из лесу вышел: в Брянске запускают производство нового грузовичка

В Брянской области запускают сборочное производство легких китайских грузовиков BAW, работающих на природном газе. Хотя доля брендов из КНР в легком коммерческом сегменте (LCV) невелика, такие машины востребованы рынком, особенно в регионах, где развита сеть метановых заправок, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Под маркой BNM

В ближайшее время на предприятии «БН-Моторс» в Брянской области запустят сборочное производство легких грузовиков BAW Т7. Машины, как ожидается, будут продаваться под собственным брендом BNM.

Как уточнили в «БН-Моторс», речь идет о выпуске версии, работающей на компримированном природном газе. Она оснащается двухлитровым мотором мощностью 112 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность составляет чуть менее двух тонн. Планируется выпуск версий как с одинарной, так и двухрядной кабиной.

Как рассказал «Известиям» председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, соглашение с партнерами уже подписано.

Завод «БН-Моторс» в Брянской области Фото: БН-Моторс

— На первом этапе — крупноузловая сборка из китайских машинокомплектов. После трех лет планируем локализацию отдельных узлов и агрегатов, — отметил он.

По его словам, в течение первого года намечено выпустить около 3 тыс. автомобилей. К 2025 году в планах выйти на объем 10 тыс. машин в год, отметил председатель совета директоров «БН-Моторс».

Как подчеркнул Алексей Подщеколдин, цены на газомоторное топливо существенно ниже, чем на бензин или дизель. Соответственно, снижаются расходы на эксплуатацию такого автомобиля. Кроме того, машина, работающая на метане, гораздо экологичнее аналогов, использующих традиционные виды горючего.

Не только грузовики

По словам Алексея Подщеколдина, в ближайшие полгода модельный ряд будет расширен пикапами, минивэнами, джипами и, возможно, электромобилями.

BAW BJ212 Фото: BAW

Нужно отметить, что BAW до сих пор выпускает легендарную модель BJ212, аналог УАЗ-469. Внедорожник сходит с конвейера с середины 60-х, а несколько лет назад был серьезно обновлен — более комфортный кузов, независимая передняя подвеска, турбомотор. При этом BJ212 сохранил внешность в стиле ретро.

Второй подход

Коммерческую технику BAW ранее уже выпускали в России. В 2006 году многопрофильный холдинг «АМС-Групп» стал дистрибьютором китайской марки. Через год было подписано соглашение с корпорацией BAIC, которой в то время принадлежала BAW, о создании сборочного производства в Ульяновске. В 2010-м на выкупленной части площадей Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков началась крупноузловая сборка грузовиков и автобусов. А в следующем году российская и китайская сторона договорились об организации сборки по полному циклу, для чего были построены сварочные и окрасочные линии. Локализованные грузовики получили название Фenix с русской «Ф», стилизованной под китайский иероглиф.

BAW T7 Фото: BAW

В 2015 году была представлена новая версия грузового автомобиля с большим количеством деталей российского производства и отечественным двигателем ЗМЗ, которым оснащали «УАЗы». Силовой агрегат ради экономии работал на сжиженном пропане. Газовое оборудование было итальянским, а настройку грузовика поручили московской фирме «Итэлма».

Производитель обещал, что затраты на топливо будут вдвое меньше, чем у дизельных аналогов. Кроме того, Фenix предлагали дешевле «Газели Next», однако он оказался более сложным в обслуживании и уступал в характеристиках и качестве сборки.

Фара BAW Т7 Фото: BAW

К 2016 году завод должен был выйти на проектную мощность 25 тыс. машин, однако спрос оказался низким. Производство в Ульяновске легковых автомобилей BAW, в том числе внедорожников, так и осталось в планах.

В 2014 году BAW-RUS в несколько раз сократила производство и занялась сборкой единичных машин по заказам. Выбранную модель обещали изготовить из машинокомплектов за неделю.

BAW T7 Фото: BAW

Затем начались финансовые сложности у всей «АМС-Групп», что в результате привело к банкротству ряда ее структур, в том числе завода коммерческой техники. На базе ульяновского предприятия обосновался Симбирский автомобильный завод, который с 2018 году выпускает автобусы «СимАЗ» на шасси Isuzu. В 2022 году он получил СПИК 2.0 на производство низкопольных автобусов, работающих на газовом топливе.

Рынок примет

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, продажи новых легких коммерческих автомобилей из КНР за пять месяцев текущего года выросли на 507,3%, в то время как весь рынок сократился на 3,4%. За год китайские автопроизводители нарастили долю до 7,7%, но результат пока скромный. Основной объем продаж китайских легких коммерческих автомобилей приходится на пикапы, отмечают аналитики.

Интерьер салона BAW T7 Фото: BAW

Автомобили сегмента LCV сейчас очень востребованы, считает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

— Это прежде всего автомобили так называемой последней мили, адресованные службам доставки. В первую очередь такие грузовички рассчитаны на работу на «коротком плече» — внутригородских и межрайонных перевозках, — отметил он.

Задний ряд сидений двухрядной кабины BAW Т7 Фото: BAW

До введения санкций сегмент LCV был широко представлены на нашем рынке европейскими и азиатскими марками, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. После введения ограничений выбор резко сузился, поэтому появление нового игрока в этом сегменте пойдет на пользу рынку, подчеркивает эксперт.

— «БН-Моторс» — крупный дилерский холдинг с широкой сетью автосалонов. В первую очередь новый грузовик будет пользоваться спросом в регионах с развитой сетью метановых заправок, например, в Татарстане или Белгородской области. Сжиженный газ значительно дешевле бензина или дизельного топлива, а поскольку перевозчики умеют считать деньги, LCV из Брянска будет ими востребован, — заявил он «Известиям».

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Заключение лицензионного соглашения на производство автомобилей — это стратегически верное решение в нынешних условиях, отметил он.

— Поскольку газовое оборудование установлено самим производителем, покупателю не придется заниматься согласованиями и получать разрешения на переоборудование автомобиля. Для многих это будет решающим фактором при покупке этой модели грузовичка, — считает эксперт.