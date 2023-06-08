Переменный шок: число зарядок для электромобилей увеличат в 32 регионах

До конца 2023 года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых электрических зарядных станций для автомобилей (ЭЗС) вдобавок к уже существующим 4,4 тыс., сообщили «Известиям» в Минпромторге. Представители отрасли уверены, что даже такого количества будет недостаточно для комфортного использования электрокаров. По их словам, нехватка станций фиксируется даже в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, а с учетом роста популярности электромобилей, за три ближайших года число ЭЗС необходимо увеличить до 18 тыс. по всей стране.

Не много, но мало

В 32 российских регионах до конца 2023 года планируется установить 659 быстрых ЭЗС, рассказали «Известиям» в Минпромторге. На сегодняшний день в России зарегистрировано 29,5 тыс. электрокаров, на них приходится 4,4 тыс. зарядных станций — такие данные ведомство привело со ссылкой на сервис 2chargers (карта зарядных станций).

Сейчас нехватка ЭЗС ощущается даже в крупных городах с развитой инфраструктурой, рассказал «Известиям» основатель и гендиректор компании Edison Technologies (производитель ЭЗС) Михаил Крапивной.

— Например, в Москве для комфортного использования электромобилей необходимо иметь 3,4 тыс. станций, в Санкт-Петербурге — 1,8 тыс., — заявил он. — А по всей стране желательно установить не менее 18 тыс. ЭЗС в ближайшие три года.

По подсчетам «Известий», сейчас в Москве установлены только около 300 ЭЗС. А в Санкт-Петербурге, по данным ПАО «Россети Ленэнерго» — 53.

Увеличить число зарядных станций нужно из-за растущей популярностью электротранспорта. В 2023 году количество владельцев таких машин увеличится на 5–6 тыс., прогнозирует главный редактор портала EV-Start Руслан Тарасов.

А Михаил Крапивной полагает, что спрос на электрокары в этом году увеличится на 30%.

— Это касается не только Tesla, но китайских и немецких марок, которые становятся всё популярнее из-за своей более доступной цены по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, — подчеркнул эксперт. — Темпы увеличения количества станций всё еще не соответствует росту числа электромобилей. Из-за этого водители вынуждены планировать свои маршруты и искать свободные зарядки.

Большая потребность в ЭЗС есть и в крупных городах Сибири и Дальнего Востока, заявил гендиректор и совладелец компании «Системы автономной энергии» Антон Мухин. По его словам, на дорогах этих регионов много привезенных из Японии Nissan Leaf. Источник «Известий» в отрасли согласился с ним, отметив, что в эти регионы электромобили легче попадают в рамках параллельного импорта, нежели в те же Москву и Санкт-Петербург.

— В Москве много зарядок, но большинство из них достаточно медленные, в районе 22 кВт, — заявил Антон Мухин. — Это значит, что машина будет заряжаться по 4–5 часов, что не очень удобно.

Важно уделить внимание правильному распределению ЭЗС на территории страны, пояснил Михаил Крапивной.

— В идеальных условиях в городе станции должны быть установлены через каждые 10 км, а на крупных федеральных трассах — через 100–150 км.

«Известия» направила запрос в Минэнерго с вопросами о том, как планируется решать проблему недостатка ЭЗС.

Села батарейка

Стоимость электрокаров сегодня начинается от 3 млн рублей, в то время как машин с двигателем внутреннего сгорания — от 1,5 млн рублей. Однако, экономичное обслуживание позволяет постепенно отбивать эту разницу.

По подсчетам директора по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александра Чепелева, на обслуживании электрокара по сравнению с машинами с ДВС можно сэкономить около 100 тыс. рублей в год.

— Кроме того, и государство стимулирует спрос на электромобили с помощью различных преференций для их владельцев. Например, они могут не платить за муниципальные парковки в Москве или же получить специальное парковочное разрешение для бесплатной стоянки в других городах России, — рассказал «Известиям» эксперт. — Также экономия растет за счет освобождения от уплаты транспортного налога — такое правило действует в ряде регионов — и свободного проезда по платным магистралям.

Еще один плюс электромобилей — они не требуют регулярной замены масла, фильтров и других расходных материалов, что масштабно снижает стоимость их обслуживания.

Но владельцам электрокаров придется менять батареи, которые изнашиваются в течение нескольких лет. Сейчас существует два типа ЭЗС — быстрые и медленные, и активное пользование именно быстрыми зарядками снижает срок службы батареи.

— Медленная ЭЗС заправляет около восемь часов, но более плавно подает энергию в батарею. А быстрая ускоряет циклы, тем самым усугубляя ее состояние, — отметил Михаил Крапивной. — Например, компания Volkswagen официально заявляет, что если во время регулярного техобслуживания специалисты обнаружат, что быстрые зарядки были использованы слишком часто, гарантия может быть аннулирована.

Чтобы сохранить емкость батареи, необходимо чередовать зарядки, но при неразвитой инфраструктуре делать это сложно, констатировал эксперт.