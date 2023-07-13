Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР

Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских автопроизводителей. По количеству ввезенных с начала года новых автомобилей из КНР наша страна почти в два раза опережает другие рынки, на которые поставляются китайские машины. Китайские компании продолжат наращивать свое присутствие в России, однако ожидать от них значительных инвестиций в создание сборочных производств не стоит, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Рекордные показатели

С января по май Китай экспортировал в нашу страну 287 тыс. новых автомобилей. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные таможенных органов КНР и Китайской ассоциации автопроизводителей. Это рекордный показатель — так, за прошлый год в Россию было ввезено из Китая около 162 тыс. машин.

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Поставки в РФ почти в два раза больше, чем в занимающую второе место Мексику. В эту страну с начала года было экспортировано из Китая 159 тыс. автомобилей. Далее следуют Бельгия (120 тыс. штук), Австралия (около 100 тыс.), Великобритания (90 тыс.) и Саудовская Аравия (87 тыс.). В Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины и Испанию китайские автопроизводителя ввезли по 50–70 тыс. машин.

Главенствующие позиции в экспорте машин в Россию, по данным Bloomberg, занимают Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor. Это подтверждается результатами продаж. По итогам первого полугодия доля этих компаний на российском авторынке составила 34,3%. А в общей сложности на бренды КНР приходится более 40% всех проданных в России новых машин.

Парад новинок

За последний год на российском рынке дебютировали сразу несколько ранее не представленных китайских автопроизводителей. В начале прошлой осени в нашей стране открылось официальное представительство Skywell, а в октябре начались продажи автомобилей Omoda. Эта компания сразу взяла хороший темп: с начала года было продано почти 15 тыс. автомобилей, причем до июня модельная линейка была представлена только кроссовером С5. Марка Voyah вышла на российский рынок в конце ноября прошлого года, а сейчас уже рассматривается вопрос о производстве в нашей стране. Начало 2023 года ознаменовалось стартом продаж в России премиальных внедорожников Tank, в мае на наш рынок вышли компании Livan и Hongqi, в конце июня состоялась российская презентация бренда Jetour. Вернуться на наш рынок в ближайшее время намерена и марка Haima.

Производство китайских автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ряд китайских компании не просто пришли в Россию, но и начали производство автомобилей в нашей стране. Так, в начале года на калининградском «Автоторе» стартовал выпуск седанов Kaiyi E5, в апреле там же началось производство автомобилей BAIC и SWM. Условно российскими можно назвать также электрокары Evolute (выпускаются в Липецкой области с прошлой осени), фургоны Sollers (собираются в Татарстане), столичные «Москвичи», а также выпускаемые на заводе под Санкт-Петербургом кроссоверы Lada X-Cross 5. Все эти модели в настоящий момент собираются из китайских машинокомплектов с разной степенью локализации.

Без альтернатив

После ухода большинства европейских и японских автопроизводителей, а также резкого снижения продаж автомобилей корейских брендов российский авторынок стал чрезвычайно важным для компаний из КНР, отмечают эксперты. В среднесрочной перспективе на фоне фактического отсутствия альтернатив в ряде сегментов модели из КНР будут востребованы в нашей стране, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, в этой ситуации китайские автопроизводители в течение ближайших двух-трех лет постараются максимально закрепиться в РФ.

— Думаю, что в обозримом будущем в России появятся и другие автомобильные компании из КНР, — заявил «Известиям» эксперт. Он прогнозирует, что по итогам года в России будет продано около полумиллиона китайских машин, а в следующем году этот показатель может вырасти до 600 тыс. штук.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Похожего мнения придерживается и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, китайские автомобильные компании к концу года займут больше половины российского рынка новых машин.

— Автопроизводители из Китая показывают очень большой рост: многие из них в разы увеличили продажи в нашей стране. По итогам года доля китайских компаний на российском рынке может составить 50–55%. Однако в дальнейшем темпы роста несколько замедлятся, наращивать долю в общих продажах машин станет сложнее, — считает он.

При этом эксперты считают, что ожидать появления в нашей стране новых сборочных предприятий китайских автопроизводителей в ближайшее время не стоит. Даже несмотря на то что государство подталкивает их к этому, индексируя размер утилизационного сбора.

— Ожидать серьезных инвестиций в российскую автомобильную отрасль со стороны китайских компаний вряд ли стоит. Максимум, о чем может идти речь, — это лицензионная сборка, при которой российская сторона закупает в Китае машинокомплекты, — считает Сергей Бургазлиев.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

При этом даже в таком виде появление в России крупных автопроизводителей из КНР из-за опасений возможных вторичных санкций маловероятно, полагает эксперт. Речь может в первую очередь идти о небольших китайских компаниях, которые не работают на европейском и американском рынках, отмечает он.