В России начались официальные продажи электромобилей Skywell

В Москве открыли шоу-рум китайских электромобилей Skywell. Пока на первую и пока единственную модель электрокроссовер ET5 принимают предзаказы, а товарные машины прибудут в конце ноября, передает 31 октября корреспондент «Известий».

Skywell ET5 — электрический кроссовер габаритами 4698×1908×1696 мм, с колесной базой 2800 мм. Несмотря на пухлые спинки передний сидений, на заднем ряду кроссовера просторно. Объем багажника 467 литров. У ET5 есть три варианта парковки: во-первых, он может мигать оптикой в такт музыке, во-вторых, использоваться в качестве источника питания на пикнике. В третьих, предоставляет водителю режим отдыха — переднее кресло раскладывается в конфигурацию для сна, включается расслабляющая музыка.

Кроссовер оснащен одним электрическим мотором, приводящим в движение передние колеса (204 л.с., 320 Нм). Полноприводной версии не предусмотрено. До 100 км/ч ET5 разгоняется за 9,6 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч.

Заряда батареи емкостью 72 кВтч должно хватить на 520 км по циклу NEDC (400 км по циклу WLTP) Зарядка от быстрой станции займет полчаса, а от бытовой розетки — 12 часов. Руководитель отдела технического обучения и развития модельного ряда Skywell Владимир Соколов рассказал, что у системы терморегуляции батареи есть зимний режим, но затруднился назвать запас хода при минусовой температуре.

ET5 предлагается в двух богатых комплектациях. В начальной за 4,5 млн рублей есть 19-дюймовые колеса, светодиодные фары, кожаная обивка сидений, большие приборный и мультимедийный дисплеи, комплекс электронных ассистентов. В топовом оснащении за 5 млн рублей добавлены лазерный дальний свет, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, автоторможение.

Компания обещает гарантию на автомобиль 5 лет, или 150 тыс. км, а на батарею 8 лет, или 200 тыс. км. В случае коммерческого использования машины, условия меняются: 2 года, или 120 тыс. км на автомобиль и 5 лет, или 500 тыс. км на батарею. Межсервисный пробег — 30 тыс. км.

Ранее серые дилеры уже пытались продавать электромобили Skywell в России, теперь марка представлена в нашей стране официально. По словам главы российского представительства Skywell Александра Иванова, в настоящее время ET5 проходит сертификацию и через 15–20 дней должен получить ОТТС. В планах компании открыть 20 официальных дилеров в этом году и еще 10 в следующем. На середину 2023 года намечен запуск гибридного кроссовера HT-I.

Марка Skywell принадлежит холдингу Skyworth Group, который начинал с пультов для телевизоров, а потом занялся телекоммуникациями и производством бытовой электроники. Автомобильное подразделение было создано еще в 2010 году, но свой первый легковой электромобиль ET5 компания представила в 2020 году.

10 октября портал EV volumes подсчитал, что по итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 млн электромобилей и гибридов. Это на 62% больше, чем за тот же период 2021 года. Драйвер роста — Китай, где спрос на электромобили вырос на 113%.