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Мировые продажи электрокаров и гибридов за полгода увеличились в полтора раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мировые продажи транспорта на электротяге продолжают увеличиваться. По итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 млн электромобилей и гибридов, что на 62% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 10 октября сообщил портал EV volumes.

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Драйвером роста остается Китай, где за первое полугодие 2022 года спрос на электромобили вырос на 113%. На втором месте оказались США и Канада. В этих странах машин на электротяге было реализовано больше на 49%, чем за январь-июнь 2021 года. Совсем скромные показатели по развитию электротранспорта оказались в Европе, всего 9%. Специалисты такой результат объяснили нехваткой комплектующих при производстве машин с электросиловой начинкой.

Продажи чистых электрокаров (BEV) за первое полугодие текущего года выросли на 75%, подключаемых гибридов (PHEV) — на 37%. Аналитики ресурса отметили, что бензоэлектрические машины в мире пока тоже популярны, но такие модели начинают терять позиции за счет роста разнообразия моделей чистых электромобилей.

Лидирует в поставках электромобилей китайская BYD: автогигант нарастил продажи до 641 тысяч единиц, однако 315 тысяч из них являются подключаемыми гибридами (PHEV).

Если считать только чистые электрокары, то в лидерах находится американская Tesla. Компания поставила за шесть месяцев 2022 года 565 тыс. машин на электротяге. По прогнозам экспертов, в 2022 году в мире реализуют 10,6 млн электрифицированных автомобилей. Такой результат окажется на 57% больше, чем в 2021 году, а всего в мире к 2023 году будет эксплуатироваться около 27 млн электромобилей.

27 сентября Международное энергетическое агентства (IEA) сообщило, что мировые продажи электромобилей могут достичь рекордного максимума уже в 2022 году. Ожидается, что продажи машин на электротяге достигнут нового максимума, составив 13% от общего объема продаж легковых автомобилей. По итогам первого полугодия 2022 года по данным IEA мировые продажи автомобилей с подзарядкой от сети увеличились на 57% и составили 4 млн 161 тыс. единиц.

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