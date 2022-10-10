Мировые продажи электрокаров и гибридов за полгода увеличились в полтора раза

Мировые продажи транспорта на электротяге продолжают увеличиваться. По итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 млн электромобилей и гибридов, что на 62% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 10 октября сообщил портал EV volumes.

Драйвером роста остается Китай, где за первое полугодие 2022 года спрос на электромобили вырос на 113%. На втором месте оказались США и Канада. В этих странах машин на электротяге было реализовано больше на 49%, чем за январь-июнь 2021 года. Совсем скромные показатели по развитию электротранспорта оказались в Европе, всего 9%. Специалисты такой результат объяснили нехваткой комплектующих при производстве машин с электросиловой начинкой.

Продажи чистых электрокаров (BEV) за первое полугодие текущего года выросли на 75%, подключаемых гибридов (PHEV) — на 37%. Аналитики ресурса отметили, что бензоэлектрические машины в мире пока тоже популярны, но такие модели начинают терять позиции за счет роста разнообразия моделей чистых электромобилей.

Лидирует в поставках электромобилей китайская BYD: автогигант нарастил продажи до 641 тысяч единиц, однако 315 тысяч из них являются подключаемыми гибридами (PHEV).

Если считать только чистые электрокары, то в лидерах находится американская Tesla. Компания поставила за шесть месяцев 2022 года 565 тыс. машин на электротяге. По прогнозам экспертов, в 2022 году в мире реализуют 10,6 млн электрифицированных автомобилей. Такой результат окажется на 57% больше, чем в 2021 году, а всего в мире к 2023 году будет эксплуатироваться около 27 млн электромобилей.

27 сентября Международное энергетическое агентства (IEA) сообщило, что мировые продажи электромобилей могут достичь рекордного максимума уже в 2022 году. Ожидается, что продажи машин на электротяге достигнут нового максимума, составив 13% от общего объема продаж легковых автомобилей. По итогам первого полугодия 2022 года по данным IEA мировые продажи автомобилей с подзарядкой от сети увеличились на 57% и составили 4 млн 161 тыс. единиц.