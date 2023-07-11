Премиальные Voyah могут начать собирать на липецком заводе

Ван Пэн, глава российского подразделения Dongfeng «Дунфэн Мотор Рус», не исключил сборку премиальных электромобилей и гибридов Voyah на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Об этом 11 июля сообщает корреспондент «Известий».

Voyah ― бренд, принадлежащий концерну Dongfeng. Ван Пэн отметил, что вопрос о начале сборки авто в России находится в стадии обсуждения. Ранее «Моторинвест» неоднократно заявлял о желании заняться локализацией машин марки Voyah.

В свою очередь, Андрей Резников, управляющий партнер компании «Моторинвест», ставшей дистрибьютором автомобилей Dongfeng, добавил, что производство Voyah возможно наладить на заводе в Липецкой области. По его словам, это могут быть модели с гибридной силовой установкой.

Ранее, 11 июля, «Моторинвест» объявила о начале выпуска электрокара Evolute i-Jet на заводе в Липецкой области уже в августе.

По словам Резникова, помимо Evolute i-Jet в III квартале текущего года на российский рынок выйдет еще одна модель бренда ― семиместный минивэн i-Van.