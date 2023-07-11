«Моторинвест» объявил о начале производства электрокара Evolute i-Jet в августе

Российская компания «Моторинвест» объявила о начале выпуска электрокара Evolute i-Jet на заводе в Липецкой области уже в августе. Об этом сообщает 11 июля ТАСС.

По словам управляющего партнера «Моторинвеста» Андрея Резникова, помимо электрического кроссовера Evolute i-Jet в третьем квартале текущего года на российский рынок выйдет еще одна модель бренда ― семиместный минивэн i-Van.

Кроме того, липецкий завод «Моторинвест», планирует в ближайшее время организовать выпуск флагманского электрокара Evolute, кроссовера i-Sky.

Резников отметил, что в будущем в Липецкой области собираются выпускать не только электромобили, но и гибридные авто с двигателем внутреннего сгорания. Андрей Резников отметил, что рынок электрокаров в России пока еще недостаточно развит, а гибридные машины ― своего рода компромисс между авто с двигателем внутреннего сгорания и электромотором.

Ранее, 11 июля, китайский концерн Dongfeng в кулуарах международной выставки «Иннопром» рассказал о новых моделях автомобилей, которые должны выйти на российском рынке в ближайшее время. Об этом 11 июля сообщает корреспондент «Известий».

По словам представителей компании, в августе начнутся продажи седана Shine Max, после чего на российский рынок выйдут пикап DF 6 и семиместный кроссовер 580.