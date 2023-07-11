DongFeng рассказал о новых моделях автомобилей на российском рынке
Китайский концерн Dongfeng в кулуарах международной выставки «Иннопром» рассказал о новых моделях автомобилей, которые должны выйти на российском рынке в ближайшее время. Об этом 11 июля сообщает корреспондент «Известий».
По словам представителей компании, в августе начнутся продажи седана Shine Max, после чего на российский рынок выйдут пикап DF 6 и семиместный кроссовер
580.
По словам управляющего партнера дистрибьютора «Моторинвест» Андрея Резникова, в течение следующих шести месяцев на российский рынок будет выведено три новинки. Одна их моделей совсем недавно была представлена на рынке Китая.
«Что касается цен, то это будут автомобили от 2,2 до 3,5 млн рублей», — отметил Резников.
Ранее, 11 июля, стало известно, что «Дунфен Мотор Рус», российское подразделение китайского концерна Dongfeng, заключило в ходе выставки «Иннопром» соглашение о сотрудничестве с компанией «Моторинвест».
В рамках сотрудничества российское подразделение китайского автопроизводителя передает «Моторинвесту» права на дистрибуцию и продвижение легковых авто Dongfeng на российском рынке. Таким образом, «Моторинвест» становится дистрибьютором автомобилей Dongfeng в России, который берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров для Dongfeng.