Реклама
Прямой эфир
Экономика
РФ и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении
Мир
В США не увидели угрозу для НАТО из-за поставок Киеву кассетных бомб
Армия
В Херсонской области уничтожили тайник со взрывателями от РСЗО «Град»
Мир
В УПЦ сообщили о захвате властями Украины корпуса Киево-Печерской лавры
Мир
США исключили связь вопроса членства Турции в ЕС со вступлением Швеции в НАТО
Армия
Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском
Армия
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
Мир
Косачев заявил о новом этапе в отношениях России и Китая
Общество
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за прически
Общество
Группа туристов из 22 человек пропала во время сплава в Пермском крае
Спорт
ICF не допустила российских слаломистов до международных соревнований
Интернет и технологии
Суд повторно оштрафовал Twitch за неудаление фейков о СВО еще на 3 млн рублей

DongFeng рассказал о новых моделях автомобилей на российском рынке

0
Фото: Dongfeng
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский концерн Dongfeng в кулуарах международной выставки «Иннопром» рассказал о новых моделях автомобилей, которые должны выйти на российском рынке в ближайшее время. Об этом 11 июля сообщает корреспондент «Известий».

По словам представителей компании, в августе начнутся продажи седана Shine Max, после чего на российский рынок выйдут пикап DF 6 и семиместный кроссовер
580.

По словам управляющего партнера дистрибьютора «Моторинвест» Андрея Резникова, в течение следующих шести месяцев на российский рынок будет выведено три новинки. Одна их моделей совсем недавно была представлена на рынке Китая.

«Что касается цен, то это будут автомобили от 2,2 до 3,5 млн рублей», — отметил Резников.

Мечтать не вредно: чем интересен новый премиум-минивэн
Тест-драйв Voyah Dream PHEV

Ранее, 11 июля, стало известно, что «Дунфен Мотор Рус», российское подразделение китайского концерна Dongfeng, заключило в ходе выставки «Иннопром» соглашение о сотрудничестве с компанией «Моторинвест».

В рамках сотрудничества российское подразделение китайского автопроизводителя передает «Моторинвесту» права на дистрибуцию и продвижение легковых авто Dongfeng на российском рынке. Таким образом, «Моторинвест» становится дистрибьютором автомобилей Dongfeng в России, который берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров для Dongfeng.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023