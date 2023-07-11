«Моторинвест» и «Дунфен Мотор Рус» подписали соглашение о дистрибуции Dongfeng в РФ
«Дунфен Мотор Рус», российское подразделение китайского концерна Dongfeng, заключило в ходе выставки «Иннопром» соглашение о сотрудничестве с компанией «Моторинвест». Об этом сообщает 11 июля пресс-служба «Моторинвеста».
В рамках сотрудничества российское подразделение китайского автопроизводителя передает «Моторинвесту» права на дистрибуцию и продвижение легковых авто Dongfeng на российском рынке.
Таким образом, «Моторинвест» становится дистрибутором автомобилей Dongfeng в России, который берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров для Dongfeng.
Компании совместно продолжат расширять дилерскую сеть Dongfeng в России и до конца 2023 года планируют открыть до 60 новых точек обслуживания и продаж в российских городах.
Ранее, 10 июля, компания Dongfeng в ходе «Иннопрома» представила на российском рынке спортивный седан Shine Max. Автомобиль оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым роботом с приводом на передние колеса.
Салон Dongfeng может похвастать 10,25-дюймовым дисплеем системы мультимедиа, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора.