Dongfeng представил спортивный седан Shine Max на российском рынке

Китайский производитель Dongfeng Motor в ходе «Иннопрома», международной промышленной выставки в Екатеринбурге, представил на российском рынке спортивный седан Shine Max, сообщает 10 июля корреспондент «Известий».

Цена на новинку начинается от 2 990 000 рублей. Shine Max будет представлен в единственной комплектации. Габариты автомобиля: 4797 мм — длина, 1870 мм — ширина, 1475 мм — высота, а размер колесной базы составляет 2770 мм.

Седан оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Салон Dongfeng может похвастать 10,25-дюймовым дисплеем системы мультимедиа, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора.

Ранее, 29 июня, китайский кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS поступил в салоны российских автодилеров. Aeolus Yixuan GS ― близкий родственник седана Dongfeng Shine Max, который не так давно вышел на рынок России. Модель поставляется с 125-сильным полуторалитровым «атмосферником» в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с приводом на переднюю колесную ось. Максимальная скорость Dongfeng ― 165 км/ч.