Jetour представила в России два кроссовера

Компания Jetuor, принадлежащая Chery, представила два кроссовера — Dashing и X90 Plus. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с московской презентации новой марки из КНР.

Городской компактный кроссовер Dashing оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил или 190-сильным мотором объемом 1,6 литра. Первый сочетается с шестиступенчатой механической трансмиссией или «роботом». Более мощная версия оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость автомобиля начинается с 2,34 млн рублей.

Второй представленный автомобиль — Jetour x90 Plus. Под капотом этого семейного кроссовера турбомоторы объемом 1,6 и 2 литра мощностью 190 и 244 лошадиных сил. Они сочетаются с семиступенчатым «роботом». Этот автомобиль в начальной комплектации предлагается за 3,25 млн рублей .

Как рассказал заместитель генерального директора Jetour Мотор Рус Михаил Роткин, осенью на российском рынке будет также представлен компактный кроссовер x70 plus, а в начале следующего года начнутся продажи внедорожника Т2.

«До конца года мы планируем продать около 15 тыс автомобилей Jetour, а дилерская сеть, которая сейчас насчитывает 74 автосалона, расширится до 100 дилерских центров. Кроме того, для бесперебойного снабжения сервисных запчастями в России будут открыты пять складов комплектующих», — отметил Михаил Роткин.

27 июня эксперты Авто.ру выяснили, что с 2022 года на российском рынке появилось 14 новых брендов. Некоторые автомобильные марки пришли в Россию с подачи концернов, и ранее присутствовавших на рынке. Например, Jetour и Omoda, принадлежащие Chery.