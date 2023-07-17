АвтоВАЗ планирует начать производство 150-сильных турбомоторов

АвтоВАЗ намеревается начать выпуск полуторалитровых 150-сильных турбомоторов в Тольятти на основе мощностей для выпуска моторов HR16, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

На сегодняшний день автозавод в Тольятти занимается производством 1,6-литровых двигателей в восьмиклапанной и шестнадцатиклапанной конфигурации мощностью 90 и 106 л.с. соответственно.

Кроме того, АвтоВАЗ планирует к концу текущего года возобновить выпуск 122-сильных агрегатов объемом 1,8 л, которыми будут оснащаться топовые версии Lada Vesta.

Ранее, 12 июля, стало известно, что АвтоВАЗ рассматривает начало сборки автомобилей китайского концерна Dongfeng под брендом Lada на заводе в Ижевске. Российский производитель намерен выпускать китайские авто под собственным брендом на заводе в Ижевске по аналогии с кроссовером Lada X-Cross 5, который собирают с середины июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Тем временем АвтоВАЗ информацию о переговорах с Dongfeng не подтверждает, но и не опровергает, ссылаясь на обязательства о неразглашении корпоративной тайны.