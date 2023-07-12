АвтоВАЗ обсудит локализацию моделей Dongfeng на заводе в Ижевске

Российский производитель АвтоВАЗ рассматривает начало сборки автомобилей китайского концерна Dongfeng под брендом Lada на заводе в Ижевске. Об этом 12 июля сообщают «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников изданий, АвтоВАЗ инициировал переговоры с Dongfeng еще в январе этого года. Российский производитель намерен выпускать китайские авто под собственным брендом на заводе в Ижевске ― по аналогии с кроссовером Lada X-Cross 5, который собирают с середины июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Тем временем АвтоВАЗ информацию о переговорах с Dongfeng не подтверждает, но и не опровергает, ссылаясь на обязательства о неразглашении корпоративной тайны. Глава российского представительства «Дунфэн Мотор Рус» Ван Пэн также отказался дать комментарий.

Ранее, 10 июля, президент российского завода АвтоВАЗ Максим Соколов в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» заявил, что рост курса доллара по отношению к рублю может привести к подорожанию автомобилей Lada.

В связи с этим, отметил Соколов, очень вероятно, что к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5 АвтоВАЗу придется скорректировать цены на модель. В июне сообщалось, что X-Cross 5 будет стоить ориентировочно 2,5 млн рублей.