Lada Vesta заняла второе место по продажам в России за неделю
По итогам недели с 3 по 9 июля бюджетник Lada Vesta оказался на втором месте по количеству проданных авто в России, сообщает 11 июля агентство «Автостат».
Всего за неделю на российском рынке реализовали 1228 Vesta, и это на 59 автомобилей больше, чем в период с 26 июня по 2 июля. Тогда обновленный бестселлер АвтоВАЗа занял третье место по итогам недели.
Первое место по количеству проданных автомобилей (3528 ед.) продолжает удерживать главный хит российского рынка ― Lada Granta. Следом за российскими авто тройку лидеров закрывает китайский кроссовер Haval Jolion, который разошелся по стране за неделю тиражом в 1175 экземпляров.
Кроме того, в десятку самых продаваемых авто на российском рынке вошел Chery Tiggo 7 Pro Max (1126 шт.), Geely Coolray (959 шт.), Omoda C5 (805 шт.), Lada Niva Legend (644 шт.), Lada Niva Travel (582 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (433 шт.) и Geely Tugella (421 шт.).
Ранее, 10 июля, президент российского завода АвтоВАЗ Максим Соколов в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» заявил, что рост курса доллара по отношению к рублю может привести к подорожанию автомобилей Lada.
В связи с этим, отметил Максим Соколов, очень вероятно, что к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5 АвтоВАЗу придется скорректировать цены на модель. В июне сообщалось, что X-Cross 5 будет стоить ориентировочно 2,5 млн рублей.