Выдать на жительство: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали «золотые визы» РФ

Интерес к упрощенному получению российского вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции проявляют граждане из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США , заявили «Известиям» в Минэке. Программу «золотых виз» запустили с начала 2023-го. Жители азиатских государств могут ею заинтересоваться, поскольку экономика РФ поворачивается на Восток, спрос со стороны соседних стран эксперты связывают с историческими предпосылками. В этом году в ведомстве ожидают привлечь более 12 млрд через этот инструмент, однако эксперты считают такую цифру оптимистичной.

Приток инвестиций

Программу выдачи ВНЖ за инвестиции запустили только в этом году, она не рассчитана на массовый поток иностранцев , заявили «Известиям» в Минэке. Там подчеркнули: речь идет о состоятельных людях, бизнесменах .

В ведомстве уточнили, что видят интерес к упрощенному получению ВНЖ в России в основном со стороны граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США . В министерстве не сообщили, сколько человек подали заявления на оформление вида на жительство по этой программе, а также о том, выданы ли уже такие документы.

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— Тем не менее обращения от инвесторов с просьбой разъяснения им процедуры оформления ВНЖ и необходимых документов поступают регулярно , — заявили в пресс-службе Минэка.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 11 января, получить ВНЖ в упрощенном порядке можно при выполнении одного из условий :

— вложить в течение трех лет до подачи заявления минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты ;

— зарегистрировать юрлицо и платить два года налоги, сборы и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере не менее 4 млн рублей ежегодно ;

— вложить от 30 млн рублей в российское юрлицо (должно работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн);

— в течение года до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в РФ с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в Москве — от 50 млн рублей, на Дальнем Востоке — от 20 млн рублей).

Ранее Минэк оценивал вероятные инвестиции в рамках этой программы в 12 млрд рублей в 2023-м, а далее — до 40 млрд рублей ежегодно .

— Ситуация в мире затрагивает все сферы жизни и вносит свои коррективы, однако запрос на получение ВНЖ в упрощенной форме в нашей стране остается актуальным , — объяснили в ведомстве, почему пока не намерены корректировать свой прогноз .

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Срок выдачи ВНЖ в России составляет около трех месяцев , уточнила специальный советник по санкционным вопросам Pen&Paper Кира Винокурова.

Программа по упрощенному получению ВНЖ в обмен на инвестиции — распространенная мировая практика, которая позволяет привлекать капитал иностранцев на взаимовыгодных условиях , добавила ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

— Для России введение «золотых виз» имеет преимущество в виде притока иностранных инвестиций, а бизнесмены получат возможность проживать и работать в любом регионе длительное время , оформлять приглашения на въезд в страну для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы, а также иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами, — отметила она.

Спрос со стороны граждан из стран СНГ обусловлен историческими предпосылками, связанными с трудовой миграцией, а интерес жителей Китая и Индии объясняется развитыми внешнеэкономическими и политическими взаимоотношениями с Россией , добавила Екатерина Хейфец.

На островах лучше

Впрочем, российский ВНЖ может быть не особенно интересен иностранцам даже из Индии и Китая за такие суммы , полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

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— Разве что программа коснется тех, кто и так собирался делать бизнес в России, и вид на жительство станет для такого бизнесмена небольшим бонусом . Например, чтобы отправить детей на учебу в российский вуз, — отметил он.

Также программой могут воспользоваться бывшие соотечественники, которым нужно приезжать в РФ по бизнесу или личным делам, но им пришлось отказаться от своего изначального гражданства, а получение визы занимает слишком много времени .

Валерий Емельянов полагает, что в целом российский вид на жительство никаких особых прав не дает , а для человека, у которого есть 15–30 млн рублей, проще купить паспорт одной из карибских стран.

— Предприниматели могут на меньшую сумму вложиться в твердой валюте (а не в рублях) в ценные бумаги или недвижимость на островах (например, Доминика, Антигуа, Сент-Люсия — от $100 тыс.), получить паспорт и вернуть потом деньги в той же твердой валюте, еще и с приростом . В Коста-Рике, Мексике, Парагвае инвестировать можно меньшие суммы для получения ВНЖ. И благодаря географический близости к США делать бизнес в долларах, например IT-аутсорс, что сейчас популярно, — пояснил Валерий Емельянов.

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Эксперт называет прогноз Минэка по поступлениям от этой программы слишком оптимистичным. По его оценкам, чтобы достичь показателей в 12 млрд рублей и более, «золотые визы» должны получать от 400 до 800 человек в год .

В странах СНГ, Германии и США много бывших соотечественников, которым близка российская деловая культура, они знают русский язык и не испытывают трудностей при ведении бизнеса , отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Этой категории может быть интересно получение «золотых виз», чтобы расширить предпринимательскую деятельность .