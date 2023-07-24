Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Документ вводит понятия, необходимые для определения правового статуса цифрового рубля и операций с ним.

Теперь совершать операции с новым денежным форматом будет возможно при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой становится Центробанк (ЦБ) России.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.

Ранее, 18 июля, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Известиям», что в будущем все расчеты с использованием цифрового рубля будут проходить при участии Центробанка, поэтому эти сделки будут безопасными.

До этого, 6 июля, первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes отметила, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Ими можно будет оплачивать как покупки, так и услуги.