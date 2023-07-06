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Центробанк назвал сроки внедрения цифровых рублей

ЦБ: россияне смогут начать расплачиваться цифровыми рублями до 2027 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Об этом 6 июля рассказала первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.

Она сообщила, что для использования цифрового рубля нужно будет завести электронный кошелек. Новой валютой можно будет оплачивать покупки и услуги. Уже в этом и следующем году пройдет «режим пилотирования» цифровой валюты.

Скоробогатова отметила, что внедрение такой валюты — это длительный процесс. «Для нас важно, чтобы всё было безопасно и идеально работало», — сказала она.

Первый зампред ЦБ также указала на то, что регулятор не будет переводить выплату пенсий и пособий гражданам в цифровые рубли.

«Цифровой рубль мы рассматриваем именно как новое средство для расчетов и платежей по более выгодным тарифам», — пояснила она.

У системы будет иметься одно ограничение — хранить можно будет не более 300 тыс. рублей на счету. Также не будет возможным хранить сбережения или получать кредиты.

«Цифровой рубль — это замена наличному рублю»
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Допускается, что пилотирование цифрового рубля узаконят в весеннюю сессию, о чем сообщила 3 июля директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. В тестовой среде с группой пилотных банков и их клиентов регулятор уже провел все необходимые проверки. На первом этапе планируется проверить открытие-закрытие цифровых кошельков, перечисление на них средств с безналичных счетов и переводы между физлицами, а также оплату товаров и услуг.

Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, но пакет законопроектов о цифровом рубле прошел в Госдуме только первое чтение.

Ранее ЦБ объяснил, как можно будет оплачивать покупки цифровыми рублями. Регулятор уточнил, что для этого нужно считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

В апреле финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в разговоре с «Известиями» заявил о том, что при оплате цифровыми рублями основными преимуществами станут отсутствие комиссий за безналичные переводы и скорость обработки данных.

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