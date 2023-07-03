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В ЦБ допустили, что пилотирование цифрового рубля узаконят в весеннюю сессию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Проект по запуску цифрового рубля развивается по плану, законодательная база готова и даже была принята в конце прошлого года в первом чтении, напомнила в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина. На сегодня подготовлены и согласованы поправки ко второму чтению.

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«Мы рассчитываем, что до ухода на летние каникулы Госдума закон примет. В диалоге участвуют не только представители Банка России и Госдумы, но и ведомств — Минфина, Росфинмониторинга, ФТС, ФССП и других. Все взаимоотношения, все формулировки, нюансы, сроки — всё нужно правильно прописать в законодательстве. Чтобы всё привести к общему знаменателю, потребовалось время. Принципиальных противоречий между ведомствами не было», — отметила Бакина.

По ее словам, в тестовой среде с группой пилотных банков и их клиентов ЦБ уже провел все необходимые проверки. На первом этапе планируется отпилотировать такие операции, как открытие-закрытие цифровых кошельков, перечисление на них средств с безналичных счетов и переводы между физлицами, а также оплату товаров и услуг. Работать оплата в цифровых рублях будет по QR-коду.

«В первую пилотную группу вошло 13 банков, и у нас уже много желающих на следующие этапы — около 20 игроков», — добавила Алла Бакина.

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