Банковский вектор: на конгрессе ЦБ обсудили курсы и будущее цифрового рубля
Свободный курс рубля, структурная трансформация российской экономики, развитие отечественного банковского сектора и внедрение цифрового рубля — эти темы стали основными в первый день Финансового конгресса ЦБ, который проходит в Санкт-Петербурге 6–7 июля. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии сообщила, что регулятор не видит оснований для того, чтобы вмешиваться в ситуацию с курсом рубля. Помимо этого, спикеры анонсировали: уже в августе может начаться тестирование расчетов в цифровых рублях с физлицами.
От сессии до сессии
Для Центробанка приемлем любой курс рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во вступительном слове на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. Она уточнила, что ЦБ готов делать валютные интервенции только в случае рисков финансовой стабильности — точнее, когда на рынке не хватает валютной ликвидности. Сейчас оснований для вмешательства регулятора нет.
— Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета. <...> Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса, — отметила Эльвира Набиуллина.
Скачки рубля объясняются именно торговым балансом — с начала года российский экспорт сократился на 40%, а импорт вырос на 15%, уточнила глава ЦБ. Она добавила, что плавающий курс — благо для отечественной экономики, поскольку позволяет ей легче справляться с внешними шоками. При этом искусственная поддержка нацвалюты обычно заканчивается периодами «глубокой девальвации».
На итоговом брифинге Набиуллина отметила, что проинфляционные риски выросли, но в июле ЦБ будет принимать решение по ставке исходя из совокупности факторов. Регулятор допускает ее повышение.
Либерализация и сокращение госсектора там, где необходима конкуренция, — самый очевидный ответ государства на угрозы отечественной экономике, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он также отметил важность сокращения бюджетных аппетитов (поступлений в госказну). Это предупредит повышение налоговой нагрузки, которое создало бы контрстимулы для экономического роста и инвестиций, — они сейчас очень нужны России.
В нынешних условиях ЦБ не нужно заботиться о конкуренции между банками, поскольку в отрасли уже сейчас «кровавая баня», заявил на пленарной сессии главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. По его словам, в условиях олигополии, когда в стране осталось небольшое число определяющих рынок кредитных организаций, идет наиболее жесткая конкурентная борьба.
Также в ходе пленарной сессии была высказана идея создания международного депозитарного расчетного хаба, который заменит Euroclear и Clearstream. По словам главы ВТБ Андрея Костина, он мог бы базироваться в одной из стран Персидского залива. Топ-менеджер предложил объединить усилия России, КНР и Индии по созданию международной альтернативы системе SWIFT. Глава ЦБ поддержала предложения Андрея Костина. Она также сочла заслуживающей внимания идею о создании единой валюты в рамках БРИКС, но уточнила, что сейчас регулятор концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах.
Новый и цифровой
В первый день Финансового конгресса активно обсуждалась новая форма национальной валюты. Законопроекты о цифровом рубле могут принять уже в июле, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В таком случае не исключено, что уже в августе стартует третий этап пилота, в ходе которого пройдет тестирование операций на реальных деньгах. Сейчас использование новой формы валюты уже пилотируется между ВТБ и его белорусской «дочкой», сообщил «Известиям» зампред правления банка Вадим Кулик.
Также будет установлен лимит в 300 тыс. рублей при переводах физлиц из безнала в ЦФА, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Это необходимо для того, чтобы сдержать уход ликвидности из банковского сектора, пояснила она.
Помимо этого, и Ольга Скоробогатова, и Эльвира Набиуллина отметили важность скорейшего принятия закона об экспериментальных правовых режимах. Он предполагает запуск так называемых регуляторных песочниц, в которых можно протестировать новые финансовые технологии. По словам главы регулятора, без него невозможно развитие в области венчурных проектов и инновационных технологий финансового рынка.
Запуск государственных цифровых валют в России, Китае и ряде других развивающихся стран способен радикально изменить систему денежного обращения в мире, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, российские банки к глобальным переменам готовы лучше, чем европейские и даже американские, ведь они уже участвуют в тестировании проекта ЦФА.
— Для развития технологии блокчейна (распределенных реестров) России ничего специально приобретать не нужно, она у нас уже есть, и, более того, некоторые крупные компании уже выпускают цифровые активы с использованием блокчейна, — подчеркнула эксперт.
На итоговом брифинге глава ЦБ также прокомментировала процесс заморозки международных резервов РФ — она отметила, что юридически процедура оспаривания готова, но есть сложности с адвокатами.
Не пещерный век
Также на форуме объявили, что «Сбер» сокращает количество заемщиков с высокой долговой нагрузкой после принятия ЦБ макропруденциальных мер. Об этом в ответ на вопрос «Известий» сообщил Герман Греф. Регулирование в этой области «достаточно дестимулирующее», чтобы превышать установленные Банком России нормативы.
— Сейчас многие коллеги, живущие за рубежом, говорят: «Мы столкнулись с банкингом в Европе и Соединенных Штатах Америки, и, господи, в каком пещерном веке они находятся!». <…> Немного сфер, где так клиент оценивает работу сектора. <...> Это то, чем мы можем гордиться, — заявил глава «Сбера».
Однако следует избегать «самоуспокоенности», ведь банковский сектор еще не завершил структурную трансформацию, ответила Эльвира Набиуллина. В мире появляются новые тренды, и российскому финансовому сектору придется справляться с этим в условиях отсутствия доступа ко многим технологиям.
Скорость развития цифровых банковских услуг в России продиктована прежде всего огромной территорией страны и большими расстояниями между городами и населенными пунктами, отметила Наталья Мильчакова. Также на это влияет и то, что основным клиентом российских банков, в отличие от западных, выступают физлица. Большое число розничных клиентов предъявляют требования к повышению скорости обслуживания и, соответственно, внедрению современных цифровых технологий, уточнила эксперт.