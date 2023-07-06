Банковский вектор: на конгрессе ЦБ обсудили курсы и будущее цифрового рубля

Свободный курс рубля, структурная трансформация российской экономики, развитие отечественного банковского сектора и внедрение цифрового рубля — эти темы стали основными в первый день Финансового конгресса ЦБ, который проходит в Санкт-Петербурге 6–7 июля. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии сообщила, что регулятор не видит оснований для того, чтобы вмешиваться в ситуацию с курсом рубля . Помимо этого, спикеры анонсировали: уже в августе может начаться тестирование расчетов в цифровых рублях с физлицами.

От сессии до сессии

Для Центробанка приемлем любой курс рубля , заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во вступительном слове на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. Она уточнила, что ЦБ готов делать валютные интервенции только в случае рисков финансовой стабильности — точнее, когда на рынке не хватает валютной ликвидности. Сейчас оснований для вмешательства регулятора нет .

— Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора , что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета. <...> Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли . Она во многом определяет движение курса, — отметила Эльвира Набиуллина.

Скачки рубля объясняются именно торговым балансом — с начала года российский экспорт сократился на 40%, а импорт вырос на 15%, уточнила глава ЦБ. Она добавила, что плавающий курс — благо для отечественной экономики, поскольку позволяет ей легче справляться с внешними шоками . При этом искусственная поддержка нацвалюты обычно заканчивается периодами «глубокой девальвации».

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

На итоговом брифинге Набиуллина отметила, что проинфляционные риски выросли, но в июле ЦБ будет принимать решение по ставке исходя из совокупности факторов . Регулятор допускает ее повышение.

Либерализация и сокращение госсектора там, где необходима конкуренция, — самый очевидный ответ государства на угрозы отечественной экономике , заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он также отметил важность сокращения бюджетных аппетитов (поступлений в госказну). Это предупредит повышение налоговой нагрузки, которое создало бы контрстимулы для экономического роста и инвестиций, — они сейчас очень нужны России.

В нынешних условиях ЦБ не нужно заботиться о конкуренции между банками, поскольку в отрасли уже сейчас «кровавая баня» , заявил на пленарной сессии главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. По его словам, в условиях олигополии, когда в стране осталось небольшое число определяющих рынок кредитных организаций, идет наиболее жесткая конкурентная борьба.

Также в ходе пленарной сессии была высказана идея создания международного депозитарного расчетного хаба, который заменит Euroclear и Clearstream . По словам главы ВТБ Андрея Костина, он мог бы базироваться в одной из стран Персидского залива. Топ-менеджер предложил объединить усилия России, КНР и Индии по созданию международной альтернативы системе SWIFT . Глава ЦБ поддержала предложения Андрея Костина. Она также сочла заслуживающей внимания идею о создании единой валюты в рамках БРИКС, но уточнила, что сейчас регулятор концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Новый и цифровой

В первый день Финансового конгресса активно обсуждалась новая форма национальной валюты . Законопроекты о цифровом рубле могут принять уже в июле, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В таком случае не исключено, что уже в августе стартует третий этап пилота, в ходе которого пройдет тестирование операций на реальных деньгах. Сейчас использование новой формы валюты уже пилотируется между ВТБ и его белорусской «дочкой», сообщил «Известиям» зампред правления банка Вадим Кулик.

Также будет установлен лимит в 300 тыс. рублей при переводах физлиц из безнала в ЦФА , сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Это необходимо для того, чтобы сдержать уход ликвидности из банковского сектора, пояснила она.

Помимо этого, и Ольга Скоробогатова, и Эльвира Набиуллина отметили важность скорейшего принятия закона об экспериментальных правовых режимах . Он предполагает запуск так называемых регуляторных песочниц, в которых можно протестировать новые финансовые технологии. По словам главы регулятора, без него невозможно развитие в области венчурных проектов и инновационных технологий финансового рынка.

Запуск государственных цифровых валют в России, Китае и ряде других развивающихся стран способен радикально изменить систему денежного обращения в мире , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, российские банки к глобальным переменам готовы лучше, чем европейские и даже американские , ведь они уже участвуют в тестировании проекта ЦФА.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Для развития технологии блокчейна (распределенных реестров) России ничего специально приобретать не нужно, она у нас уже есть , и, более того, некоторые крупные компании уже выпускают цифровые активы с использованием блокчейна, — подчеркнула эксперт.

На итоговом брифинге глава ЦБ также прокомментировала процесс заморозки международных резервов РФ — она отметила, что юридически процедура оспаривания готова , но есть сложности с адвокатами.

Не пещерный век

Также на форуме объявили, что « Сбер» сокращает количество заемщиков с высокой долговой нагрузкой после принятия ЦБ макропруденциальных мер . Об этом в ответ на вопрос «Известий» сообщил Герман Греф. Регулирование в этой области «достаточно дестимулирующее», чтобы превышать установленные Банком России нормативы.

— Сейчас многие коллеги, живущие за рубежом, говорят: «Мы столкнулись с банкингом в Европе и Соединенных Штатах Америки, и, господи, в каком пещерном веке они находятся!» . <…> Немного сфер, где так клиент оценивает работу сектора. <...> Это то, чем мы можем гордиться, — заявил глава «Сбера».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако следует избегать «самоуспокоенности», ведь банковский сектор еще не завершил структурную трансформацию , ответила Эльвира Набиуллина. В мире появляются новые тренды, и российскому финансовому сектору придется справляться с этим в условиях отсутствия доступа ко многим технологиям.